Nederland wil EU-blokkeringsverordening “desnoods” inzetten tegen VS

Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd om de EU-blokkeringsverordening in te zetten om het Internationaal Strafhof te beschermen tegen mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken noemde het een “laatste redmiddel”, maar zei dat Nederland het middel “desnoods” in zal zetten.

Als de blokkeringsverordening ingezet wordt, zou het Europese bedrijven verboden worden zich te houden aan Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof.

De blokkeringsverordening heeft tot doel extraterritoriale buitenlandse wetgeving te neutraliseren en Europese ondernemingen en burgers te beschermen. Het inroepen van de verordening is bedoeld om Europese banken en instanties te beschermen, zodat zij de rekeningen en het betalingsverkeer van ICC-rechters niet hoeven te blokkeren onder Amerikaanse druk.

De blokkeringsverordening is nu nog beperkt tot Cuba en Iran. De VS is natuurlijk nog wel even van een andere orde. Nog los van de vraag of de EU een dergelijke stap aandurft, is het hoogst twijfelachtig of de maatregel in de praktijk veel effect zal hebben. Bedrijven en banken kunnen het zich over het algemeen niet veroorloven de VS tegen zich in het harnas te jagen. Bovendien is de controle op naleving van de verordening in de praktijk vaak een wassen neus. De symbolische waarde is natuurlijk wél groot. Trump heeft een kort lontje en staat niet bekend om zijn relativeringsvermogen. Best mogelijk dat hij op zijn beurt sancties instelt tegen de EU.

Uitgelichte afbeelding: By Thomas Wolf, www.foto-tw.de, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=171837484