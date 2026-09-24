Dimitri Crooymans is een jonge vriend van mij. Hij is een filosoof die ik heb leren kennen toen hij een aantal maanden in mijn huis verbleef, samen met mijn kat Krekel, terwijl ik in Duitsland bij Goedroen inburgerde. Hij is een begaafde schrijver, die essays gemaakt heeft over Nietzsche, Hegel en zijn tegenwoordige favoriet Žižek, de geniale Sloveen.

Toen hij onlangs bij ons logeerde besloten we samen ons gesprek over mijn laatste pamflet ‘De Aanval op Europa, Tussen Trump en Poetin’ te podcasten en te videomen.

Het is spannend geworden vind ik zelf, te meer omdat wij een kleine zestig jaar in leeftijd verschillen. Als Toetjes hebben we er nog mijn hartstochtelijke oproep aan het Eurotariaat gefilmd, in de tuin die Goedroen zo mooi heeft aangelegd.

En bovendien speel ik de Revolutie Étude van Chopin, met een inleiding die laat zien hoe toepasselijk dit meesterwerk is voor de explosieve tijd waarin we zitten.

Dimitri en ik zijn heel benieuwd wat jullie van ons werk vinden. Want we zijn van plan samen er een serie ervan te gaan maken!

– Roel van Duijn, De aanval op Europa. Soesterberg: Aspekt, 2026. 114p.