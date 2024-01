Wilders trekt discriminerende wetsvoorstellen VOORLOPIG in

Geert Wilders trekt een drietal anti-rechtsstatelijke en discriminerende wetsvoorstellen voorlopig in. Op die manier hoopt hij te voorkomen dat VVD en NSC de onderhandelingen over de vorming van een kabinet afbreken (BBB is sowieso niet geïnteresseerd in de rechtsstaat).

Het gaat om wetsvoorstellen over een verbod op “bepaalde islamitische uitingen”, het ontnemen van het kiesrecht aan mensen met een dubbele nationaliteit en het vastzetten van mensen die verdacht worden van terroristische activiteiten, zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Volgens de Raad van State schenden die wetsvoorstellen het discriminatieverbod en zijn ze een aanslag op de rechtsstaat, maar daar ligt de gemiddelde PVV-kiezer echt niet wakker van.

Iedereen die zich serieus zorgen maakt over de rechtsstaat zou natuurlijk eisen dat de voorstellen definitief worden ingetrokken, maar vermoedelijk moeten we voor principieel handelen niet bij de VVD en aartsopportunist Pieter Omtzigt zijn.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212