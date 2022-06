Wilders probeert politiek te scoren met het lijk van vermoorde Gino

Als je niet over een geweten beschikt, maar elke gelegenheid aangrijpt om je sociopathische aanhang te triggeren. Politiek scoren over het lijk van een vermoord kind. Gefeliciteerd, Geert. Het blijkt tóch nog weer erger te kunnen.



Niet dat het verder van veel belang is, maar inhoudelijk klopt de tweet ook nog eens van kant. Rechters máken geen wetten, ze passen ze toe. De maximale straf op misbruik is 2 jaar, dus de tweet slaat als een tang op een varken. Dat weet Wilders natuurlijk ook wel – hij is een stuk minder dom dan zijn kiezers – maar om het naziplebs op te ruien is blijkbaar letterlijk álles geoorloofd.

Uitgelichte afbeelding: Door Peter van der Sluijs – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56392212