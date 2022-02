Wereld financiert eigen ondergang met 1800 miljard dollar per jaar

Regeringen over de hele wereld spenderen minstens 1800 miljard dollar per jaar aan subsidies die de klimaatcrisis voeden en het milieu schaden. Het grootste deel daarvan gaat naar fossiele brandstoffen en de landbouw.

Fiscale voordelen voor veeteelt in het Amazonegebied, steun voor grondwaterpompen in het Midden-Oosten of brandstofsubsidies om de prijzen te drukken … Het zijn stuk voor stuk vormen van overheidssubsidies die schadelijke gevolgen hebben voor het klimaat, het milieu of de biodiversiteit. Een nieuw rapport geeft voor het eerst in tien jaar een gedetailleerd overzicht.