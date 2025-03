Wees vrolijk (gay) of verbijsterd over de lijst verboden woorden in de VS

Een inventarisatie van woorden die niet meer mogen van de federale overheid in de VS. Vrouwen mogen niet meer, homo’s wel? Maar er was toch gedoe over de Enola Gay, gay, dat kon toch niet? Het staat niet in de lijst, maar zo werken totalitaire regimes: pas op voor wat nog wel mag, want eigenlijk mag het niet. Wees verbaasd of verbijsterd.

Jarenlang heeft elke krant en elke radio/tv-show ruimte aan het "anti-woke"-geluid geboden. Want het was toch ook een mening en je moest overal over kunnen debatteren want VVMU. Altijd was al klaar dat dit het doel was en daarvoor werd ook gewaarschuwd. Het moet NU stoppen en ik wil excuses. [image or embed] — Jan Overwijk (@jloverwijk.bsky.social) 8 maart 2025 om 11:09