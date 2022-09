Wat moet Donald Trump doen om echt aangepakt te worden?

Hoe staat het inmiddels met de za(a)k(en) Trump? Welnu, eigenlijk nog ongeveer hetzelfde als twee weken geleden, toen ik voor het laatst erover schreef.

Er zijn inmiddels wel meer details naar buiten gekomen over wat er precies aangetroffen was bij die huiszoeking van Mar-a-Lago, wat alleen nog maar schadelijker voor Trump bleek te zijn. Hilarischerwijze zijn die juist op verzoek van Trump en de Republikeinen naar buiten gekomen, die maar liepen te krijsen over een gebrek aan transparantie bij het Ministerie van Justitie. Vervolgens wilde men het specifieke verzoek van de FBI voor huiszoeking zien.

En daarna wilde men nog een zogenaamde Special Master aangesteld zien, wat al helemaal nergens op sloeg. Een Special Master wil je ten eerste namelijk DIRECT na een huiszoeking aanstellen, omdat die moet bepalen wat er al dan niet ingezien mag worden. Het verzoek kwam echter pas twee weken later, in lijn met de gebruikelijke vertragingstaktieken van Trump, die in dit geval dus helemaal verkeerd hebben gewerkt, want de FBI heeft die documenten allang bekeken natuurlijk. Maar ten tweede dient een Special Master op te treden bij een conflict tussen de uitvoerende en wetgevende macht of in een cliënt-advocaatprivilegekwestie. En in dit geval betreft het de uitvoerende macht, het Ministerie van Justitie, dat een huiszoeking uitvoert bij een voormalig lid van diezelfde uitvoerende macht, Donald Trump. Bovendien is de zaak aangespannen bij een rechtbank die er helemaal niks mee te maken heeft. Echter, daar zit een of ander door Trump/McConnell aangesteld incompetent rechts mens dat er niks van snapt, en nu dus nog steeds geen beslissing heeft genomen. Kortom, de gebruikelijke Trumpchaos.

Maar goed, dat Ministerie van Justitie, onder Merrick Garland doorgaans werkelijk gesloten als een oester, wilde wel behulpzaam bij zijn bij het geven van wat meer transparantie, als daar dan expliciet om gevraagd werd. Ook al omdat ze hun handelen bij die stompzinnige Special Masterzaak moesten verklaren.

Daardoor weten we nu dus niet alleen zeker dat Trump documenten van het werkelijk aller-, àllerhoogste geheimhoudingsniveau op Mar-a-Lago had – ik bedoel, documenten die gewoonweg helemaal niet buiten bepaalde beveiligde omgevingen bekeken, en al helemaal niet door iemand meegenomen hadden mogen worden – maar ook dat die onder andere in zijn eigen bureau lagen. Dus ook Trumps gebruikelijke taktiek, zijn onderknuppels te laten opdraaien voor zijn misdrijven, gaat in dit geval wel erg moeilijk worden. Bovendien, en tamelijk verontrustend, werden er 43 mappen met de aanduiding Top Secret aangetroffen zònder de betreffende documenten erin. Waar zijn die gebleven??

Dus rest ons nu wel de vraag: wanneer gaat Donald Trump eindelijk eens aangeklaagd, gearresteerd of op zijn minst ondervraagd worden in een betonnen kelder zonder ramen? Het is nu toch zonneklaar dat de man een gigantisch veiligheidsrisico is? Vooralsnog wordt hij echter nog steeds met fluwelen handschoenen behandeld, zoals ik al in mijn vorige artikel betoogde.

Speelt er misschien het probleem dat MSNBC-analist en voormalig FBI-agent Frank Figluzzi eens uitlegde? Namelijk dat men bij de FBI soms op criminelen stuitte waarna men een seintje kreeg van een of andere inlichtingen- of veiligheidsdienst om die betreffende persoon verder maar met rust te laten, omdat er anders allerlei véél te geheime zaken aan het licht zouden komen?

(Foto van: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)