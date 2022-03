Wat? 2 procent voor Defensie? Ben je van god los of zo?

Beste leden van de vaste kamercommissie van Defensie,

Eheh – dat gaan we dus niet doen, jongens en meisjes. Twee procent! Kom nou toch! Maar waarom dan niet? Omdat het helemaal niets gaat veranderen, daarom niet. Kunnen jullie achteraan het ook horen: Helemaal Niets. Maar het drukt wel de echte problemen hier iets te ver weg… toeslag… woning… Need I say more?

Ja Rutto-de-grutto vindt dat natuurljk prachtige afleiding… Even terug naar 2016, rapportje van de Rekenkamer over Defensie: het is er eigenlijk een zootje. Veelgehoord citaat: het leger kan Nederland niet meer verdedigen. O ja joh? Zozo. Nounou. Zucht. Alsof dat zou moeten of kunnen. Je moet wel HBO-randdebiel hebben ‘afgerond’ om dat te geloven.

Totale onzin, gezeur, gelul dus. We zijn in 80 jaar één keer aangevallen – wat zeg ik: sinds 1830. Jaja: 18 en 3 en nul. Bijna 200 jaar terug…

En die smerige nazi’s waren in 1940 uiteraard groter en sterker – 750.000 man tegen onze 200.000. Uitzichtloos. Wel nog paar leuke hoekschoppen gescoord, maar wedstrijd moeten staken. Niemand keek daar echt van op. ’t Was niet eerlijk! Dan heb ik nieuws: het is NOOIT eerlijk.

En wie gaat ons anno 2022 aanvallen? De Russen? Of anno 2015: de Afghanen? De Malinezen? Totale onzin, gezeur, gelul. Maar zo zit het natuurlijk niet helemaal in elkaar: we zitten dankzij vooral Churchills na-oorlogse gedram gelukkig samen in de EU en de NAVO. Niemand heeft ons – West-Europa – zodoende aangevallen sinds 1945. En dat komt welzeker en gewis doordat we samen doen.

De stelling dat Europa zich niet verdedigen kan tegen de Russen is op wondere wijze de afgelopen twee weken volkomen onhoudbaar gebleken. Door wat dan wel? De Oekraïeners houden het al twee weken vol – en met wat? Drie man en een geleende Stinger.

Hadden ze in Oekr nog maar wat van die ehhh bommen… tsja… hadden. Maar losse landen met aan- en afwaaiende dictatoren met losse handen moeten maar liever geen rode knoppen in de buurt hebben. Da’s toch echt groepswerk. Zelfs Poetin, zijn Povjets en zijn vaste doorgewierookte vriend en biechtvader patriarch Kirill hebben nog steeds niet op de knop gedrukt.

Poetin heeft één groot voordeel boven tientallen andere komende en gaande schreeuwlelijks: hij loopt al een tijdje mee, ook in het buitenland – en losjes geschat is 15-20 jaar in het landsbestuur nodig. Corrupt, moorddadig, dictatoriaal, extreem rechts maakt allemaal niet uit, maar onwillekeurig leer je. Onwillekeurig ontmoet je de Merkels, Obama’s, Bidens, Macrons. Vandaar dat hij nog niet gedrukt heeft – en sterker nog: NIET GAAT DRUKKEN. Dus daar hoeven wij als Nederland het echt niet voor te doen.

Waarvoor dan wel?

Wat we in Nederland dan wel moeten doen met het leger? Er is al een Nederlands-Duitse eenheid, in Münster. Stuur alles in ’t groen of grijs daarheen, en hou alleen de marine in eigen beheer, want daar snappen die landlubbers gene flikker van.

Jaja, ik weet het: de Duitsers in groen of grijs sloegen ook wel eens de plank heel erg mis, zoals met hun Starfighters in de jaren 70-80-90: éénderde stortte vanzelf neer, net als bij ons overigens. Jazeker: uit eigen beweging… niks radar, raketten, drones of Stingers. Hoe dat zat, weet iemand – maar die houdt zijn mond.

Goed, waar was ik?

Ruim de sores met geruzie, eigenheimerige bestellingen eerst op alvorens weer met geld te gaan strooien – van geld glijden die uniformen alleen maar uit.

En dan die nieuwe minister: snapt die dame in haar stoere knielaarsjes wel wat er mis is, en wat er dus nodig is? Natuurlijk niet. Kajsa Ollongren – nee, ze hoeft niet in dienst geweest te zijn maar had bij voorkeur een gecompliceerd bedrijf moeten leiden. En dan een jaar of acht…. nou, dan leer je die knielaarsjes wel af (hoop ik als positivo).

Maar ja, ze is haar leven lang ambtenaar geweest, bij de gemeente, bij EZ en daarna bij AZ, direct onder Rutto-de-grutto vanaf 2010. En wou de huren godbetert verhogen…

Kern van de problemen bij Defensie is de eeuwige hanigheid, het getouwtrek tussen blauw, groen en grijs, ‘mijn-F35-is-langer-dan jouw-fregat-tank-of-kanon’. Die jongens willen a-l-t-i-j-d en ook a-l-l-e-m-a-a-l scoren. Kijkmijn’s! Nog meer goud op de pet, borst of arm, daar dromen ze nogal nat van.

De succesvolle rakkers in die ballenbak waren diegenen, die bijna prematuur over zichzelf heen kwamen en hun hormoonpeil wonderwel konden verlagen door een cursus yoga of mindfulness via hun vrouw. Die dames krijgen er namelijk allemaal ooit een keer genoeg van…

Dus?

Tegen de hanenbrigade-met-de-goudgalons roepen: EhEh! Toeslagen! Woningnood! Want dán gaan ze meteen naar adem happen…

Lachen!

