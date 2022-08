Washington Post: FBI was op zoek naar nucleaire documenten op Mar-a-Lago

Minister van Justitie van de Verenigde Staten Merrick Garland gaf gisteren een korte verklaring over de huiszoeking die de FBI afgelopen maandag op Donald Trumps vaste verblijfplaats Mar-a-Lago uitvoerde. De twee essentiële punten die hij in die verklaring maakte waren dat het Ministerie van Justitie een verzoek bij de rechter had neergelegd om details van het huiszoekingsbevel openbaar te maken, en dat het verzoek tot huiszoeking aan de rechter door hem persoonlijk was goedgekeurd.

Garland benadrukte dat het niet zijn ministerie was dat naar buiten was getreden over de huiszoeking – iets wat het ministerie bij voorkeur niet doet – maar Donald Trump zelf. In dat licht bezien achtte hij het noodzakelijk om verdere openbaarheid aan de huiszoeking te geven door het publiek beschikbaar maken van de lijsten die aangeven waarnaar men op zoek was en wat er meegenomen is. Dit verzoek zal aan een rechter worden voorgelegd, en Trump krijgt de kans er bezwaar tegen te maken (vóór vandaag 3 uur ‘s middags lokale tijd, 9 uur onze tijd). Hoe bindend dat laatste is, is mij niet precies duidelijk, maar afgaande op van wat ik van juridische experts gelezen heb, krijg ik de indruk dat de rechter zo’n bezwaar in overweging kan nemen maar er niet aan gebonden is.

Evengoed zou ik nog even niet al te opgewonden raken, want het kan goed zijn dat die lijsten in vrij algemene termen geformuleerd zijn. Ook zou Trump al ingestemd hebben met het openbaar maken ervan, wat – als hij er niet op terugkomt – moet betekenen dat er niet veel schadelijks voor hem in staat. Of misschien probeert hij zichzelf te overschreeuwen omdat hij er toch niks meer tegen kan doen.

Echter, volgens anonieme bronnen van de Washington Post was de FBI onder andere op zoek naar nucleaire documenten, die Trump op Mar-a-Lago achtergehouden zou hebben. Ik verwacht niet dat, als dit waar is, specifiek op die lijsten van het huiszoekingsbevel vermeld zal staan, maar indien waar wordt het niet veel brisanter natuurlijk.

The people who described some of the material that agents were seeking spoke on the condition of anonymity to discuss an ongoing investigation. They did not offer additional details about what type of information the agents were seeking, including whether it involved weapons belonging to the United States or some other nation. Nor did they say if such documents were recovered as part of the search. A Trump spokesman did not respond to a request for comment. The Justice Department and FBI declined to comment. (Washington Post)

Het zou op zich niet onlogisch zijn. Immers, wat voor een documenten zou Trump naar Mar-a-Lago mee willen nemen? Documenten die schadelijk zijn voor hem? Nee, want waarom die niet verbrand, door de plee gespoeld of opgevreten, praktijken zoals die inmiddels bekend zijn van hem. Nee, het zouden denk ik vooral documenten zijn die op de een of andere manier van waarde voor hem moeten zijn. En gezien zijn hartelijke contacten met frisse types als Vladimir Poetin of Kim Jong Un…

Van de ene kant klinkt het te gek voor woorden, maar van de andere kant ìs Donald Trump te gek voor woorden, en het is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Ook vraag ik me af hoe lang u of ik nog vrij rond zouden lopen als we geheime (nucleaire?) documenten uit het Witte Huis ontvreemd hadden. Misschien moet Trump de geschiedenis van het echtpaar Rosenberg uit de jaren vijftig eens (voor laten) lezen, die een en ander niet overleefd hebben.

(Foto: by The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)