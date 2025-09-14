VUB-studie linkt fossiele bedrijven aan dodelijke hittegolven

Deze zomer nog kregen grote delen van Europa te maken met nooit geziene hittegolven met pieken ver boven 40 graden Celsius. In augustus volgden grote natuurbranden. Nu hebben universiteiten, waaronder de Vrije Universiteit Brussel (VUB), die events gelinkt aan de klimaatverandering, en meer specifiek aan de uitstoot van grote vervuilers.

Een baanbrekende studie in Nature linkt de toename van extreme hittegolven aan de uitstoot van ’s werelds grootste producenten van fossiele brandstoffen. Onderzoekers van de VUB spreken van “nieuw en direct wetenschappelijk bewijs van de verantwoordelijkheid van individuele bedrijven.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Ok Nee Privacy policy