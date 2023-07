VS: geen clementie voor Assange

Julian Assange hoeft niet te rekenen op clementie. Dat heeft Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens een persconferentie in Brisbane gezegd.

Blinken bracht samen met zijn collega van Defensie, Lloyd Austin, een bezoek aan Australië om over de militaire samenwerking tussen de beide landen te praten.

Assange zit momenteel in hechtenis in Londen. De VS hebben om zijn uitlevering gevraagd wegens het lekken door Wikileaks van een aantal geheime documenten over de oorlogen in Afghanistan en Irak. Assange vecht die uitlevering aan, maar vermoedelijk maakt hij weinig kans. Mocht Assange daadwerkelijk uitgeleverd worden, dan verdwijnt hij hoogstwaarschijnlijk voor jaren – mogelijk zelfs tientallen jaren – achter de tralies.

Assange is Australisch staatsburger en de Australische regering heeft om clementie gevraagd. Blinken zei dat hij weliswaar alle begrip had voor het verzoek van de Australische regering, maar dat hij niet aan hun wensen tegemoet kon komen. Assange wordt volgens hem verdacht van zware misdrijven waarmee hij de nationale veiligheid van de VS in gevaar zou hebben gebracht (The actions that he has alleged to have committed risked very serious harm to our national security, to the benefit of our adversaries, and put named human sources at grave risk – grave risk – of physical harm, and grave risk of detention).

Voor Assange is deze reactie een zware klap. Juristen denken dat hij weinig kans maakt, mocht hij daadwerkelijk voor een Amerikaanse rechtbank verschijnen.

Assange – een uitgesproken Poetinfan – is me weinig sympathiek, maar hier wordt hij echt om de verkeerde redenen vervolgd. Uit de door Wikileaks geopenbaarde stukken bleek duidelijk dat de VS zich in Irak schuldig maakte aan oorlogsmisdaden. Zo publiceerde Wikileaks o.a. een video van een Amerikaanse helikopteraanval in 2007 in Bagdad waarbij twaalf Iraakse burgers en enkele journalisten van persbureau Reuters gedood werden.

Het lijkt me bovendien dat Assange inmiddels wel voldoende gestraft is. De zaak loopt nu al vanaf het najaar van 2010 en al die tijd heeft Assange in feite opgesloten gezeten, eerst in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen, daarna in een gevangeniscel. Genoeg is genoeg.

