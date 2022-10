De meestgescandeerde leuze in Iran dezer dagen – kent ook stafrijm in het Koerdisch en het Farsi, dat hebben we dan gemeen.

Een opdracht van Iraans-Nederlandse artieste Sevdaliza.

De leuze is bedoeld als tegenstelling tot waar het regime voor staat: man, martelaarschap (dood), onderdrukking.

De uitgelichte afbeelding is een zelfportret van Nika Shakrami, die net haar zeventiende verjaardag niet mocht halen van de zedelijkheidspolitie. Ontleend aan twitter.