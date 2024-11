Zojuist verscheen het boek van Ron Blom ‘Vooraan marcheren de geesten onzer gevallen makkers’. De socialistische verzetsgroep De Vonk in Friesland in actie voor meervoudige bevrijding 1930 -1950. Anarchistische, links-en revolutionair-socialistische activisten wisten elkaar te vinden binnen het netwerk van De Vonk en voerden strijd tegen oorlog en binnen- en buitenlands fascisme.

Pepijn Brandon, hoogleraar Geschiedenis Vrije Universiteit:

In deze goed gedocumenteerde studie brengt Ron Blom de Friese afdeling van de verzetsgroep De Vonk tot leven. Grondig archiefwerk en interviews met nabestaanden stellen Blom in staat om ver door te dringen onder de laag van formele standpunten en illegale activiteiten. Tevens schetst hij een een persoonlijk beeld van de drijfveren en het alledaagse solidariteitswerk van de leden en sympathisanten van de groep.

Een grote verdienste van Bloms benadering is dat het verzetswerk voor hem niet begon en eindigde met de Duitse bezetting (zoals ook gold voor de leden van De Vonk zelf). De netwerken die in de oorlog actief waren voor het beschermen van hun Joodse medemensen en het verspreiden van verboden antifascistische publicaties kwamen voort uit de brede stroom van Fries radicaal-links van voor de oorlog. In die netwerken speelden vrouwen, (Joodse) migranten en mensen die zich verzetten tegen de heteronorm een prominente rol. Ondanks de grote klappen die zij onder het nazibewind te verduren kregen, bleven vele Vonk-activisten zich ook na de bevrijding inzetten voor socialisme en emancipatie op alle mogelijke terreinen.