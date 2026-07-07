VN erg bezorgd over escalatie rond het Tsjaadmeer

Het escalerende geweld in het gebied rond het Tsjaadmeer doet steeds meer mensen op de vlucht slaan, zegt de VN-Vluchtelingenorganisatie. De gevolgen breiden zich uit over de regio.

In het gebied rond het Tsjaadmeer, dat grote delen van Kameroen, Tsjaad, Niger en Nigeria omvat – zijn al meer dan 3,5 miljoen mensen ontheemd geraakt. Ruim het dubbele aantal mensen heeft humanitaire hulp nodig.

De veiligheidssituatie is recent sterk verslechterd. Van september 2025 tot mei van dit jaar werden in het gebied bijna 1.800 veiligheidsincidenten geregistreerd, waarbij meer dan 5.700 dodelijke slachtoffers vielen. Het gaat onder meer om aanvallen op burgers, moorden, ontvoeringen, explosies, confrontaties tussen gewapende groeperingen en aanvallen op dorpen.

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