Bijzonder leerzaam, het Concept Politiek Programma van PROTEST, de jongerenorganisatie van Progressief Nederland. Mijn aandacht werd gevraagd voor een van deze punten. Ik heb alleen op de zoekterm Israël gezocht, cursorisch lezen van de rest levert een beeld van instant-leuzen waar nauwelijks gedachten achter zitten, laat staan scholing of studie. Ik kan niet eens zeggen dat PRO zich buiten de orde plaatst met deze regels. Er is geen orde in de Nederlandse politiek. Treurig maar waar.

(Internationaal:)

4c.Europese handels- en samenwerkingsverdragen mogen niet alleen de eigen grote

industrieën dienen, maar moeten voldoen aan wereldwijde basisbehoeften, mensenrechten beschermen en historische en huidige ongelijkheden herstellen.

Verdragen die hier niet aan voldoen, zoals het Associatieverdrag met Israël, moeten

worden opgeschort.

21. De mensenrechten in Nederland, de Europese Unie en wereldwijd worden actief

aangevallen door Rusland, China, Israël en de Verenigde Staten. Om mensen te kunnen

beschermen werken we aan inclusieve veiligheid, waarbij hoort dat we de democratie,

media, sociale voorzieningen, gezondheid en infrastructuur versterken, uitbuiting stoppen,

welvaart herverdelen en het klimaat beschermen.

23. Nederland en de Europese Unie moeten een actieve rol spelen in het stoppen van de

genocide en bezettingen in Palestina, het verbeteren van de mensenrechtensituatie in de

gebieden die de koloniale entiteit ‘Israël’ bezet en het beëindigen van de zionistische

ambities van Israël. Hiervoor moeten economische, militaire, diplomatieke en politieke

acties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door het EU-Associatieverdrag op te schorten en

het Boycott-Divest-Sanction-beleid in te voeren, waardoor geen geld meer wordt

uitgegeven aan of in Israël.

24. Nederland en de Europese Unie erkennen Palestina als enige staat in het gehele Palestijnse gebied, binnen de grenzen van voor 1948. De koloniale ambities van zionisten maken het bestaan van een vredig Israël onmogelijk. Alleen een Palestijnse staat maakt eerlijke gelijke rechten voor iedereen mogelijk.

(U weet het desgewenst wel te vinden).