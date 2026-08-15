Opnieuw hitte: een koele stad begint onder de grond

Deze week kon Nederland voor de vijfde keer dit jaar te maken krijgen met een regionale hittegolf. De behoefte aan koele plekken in stad en dorp wordt daarmee opnieuw voelbaar. Bomen kunnen verkoeling bieden, maar alleen als ze kunnen uitgroeien tot gezonde bomen met brede kronen. Daarvoor is juist onder de grond ruimte nodig.

Op warme dagen verschijnen op sociale media geregeld beelden van mensen die met een infraroodthermometer de temperatuur van hun omgeving meten. Het verschil is opvallend: zonbeschenen asfalt en bestrating worden veel warmer dan oppervlakken in de schaduw van bomen. Zo’n thermometer meet niet de luchttemperatuur, maar de temperatuur van het oppervlak waarop hij wordt gericht. De beelden maken daardoor vooral zichtbaar hoeveel verschil schaduw kan maken voor de opwarming van straten en pleinen.

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