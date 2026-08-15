Hitte in Europa: “Water vasthouden in het landschap ontpopt zich tot een cruciale klimaatoplossing”

Europa beleeft een zomer met recordtemperaturen, droogte en bosbranden. “Dit onderstreept de dringende noodzaak om de CO 2 -uitstoot te verminderen, maar ook om te investeren in klimaatadaptatie”, zegt Thomas Elmqvist, onderzoeker bij het Stockholm Resilience Center. “Water vormt de fundamentele hoeksteen van deze hele discussie.”

Volgens gegevens van Copernicus, het klimaatprogramma van de EU, was juni de warmste maand ooit gemeten in West-Europa, terwijl juli werd gekenmerkt door grootschalige bosbranden in onder meer Spanje en Frankrijk.

Langdurige droogte heeft ook geleid tot ongewoon lage waterstanden in diverse grote Europese rivieren, waaronder de Donau en de Rijn, wat problemen veroorzaakt voor de scheepvaart, de energie-infrastructuur en de landbouw op het hele continent.

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– Uitgelichte afbeelding: Contains modified Copernicus Sentinel data 2025, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169343261