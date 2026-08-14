Boerentractorterreur veroorzaakt twee doden; actie gaat gewoonweg door

Vanochtend zijn er twee doden en meerdere gewonden gevallen op de A59 toen een file, veroorzaakt door boerentractoren die daar aan het demonstreren waren, te laat gezien werd door achteropkomend verkeer.

In plaats van schuldbewust die actie af te breken ging men gewoon door, en sterker nog: ook in de avondspits werden deze acties doorgezet, ondanks het dringende verzoek de terugweg niet via de snelweg te zoeken.

Als je in dit land iets gedaan wilt krijgen: koop een tractor, want de politie durft er blijkbaar niets tegen te doen, zelfs niet als er doden bij vallen. Ik zeg: zet de genietroepen in en schuif ze de sloot in.

Het is gewoonweg illegaal je met een tractor op de snelweg te begeven. Als Extinction Rebellion op de toegangsweg van Den Haag demonstreert vinden er structureel vele arrestaties plaats (en dat vind ik ook terecht; snelwegen blokkeren gaat te ver), maar de politie is de boeren blijkbaar veel beter gezind.

Inmiddels deelt de onder leiding van de niet te hebben Mark van den Oever staande Farmers’ Defense Force Davidssterren uit aan actievoerders, vanwege de ongekend wrede behandeling die leden van die beweging menen dat hen ten deel is gevallen.

Ik denk dat deze gebeurtenissen de boeren echt heel veel sympathie gaan opleveren </sarcasmemodus uit>, en dit lijkt me dan ook een uitgelezen moment voor de regering om het stikstofbeleid nu eindelijk eens rücksichtslos door te zetten. Opruimen, die vervuilers. Te beginnen bij Mark van den Oever.

(Foto: By Solitude, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33124)