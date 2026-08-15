Gebroken neus – Afghanistan – Indische 15 aug – Even dagen – Kleef? – Hitte

Gebroken neus

Geen echt goed nieuws. De anarchistische boekwinkel Fugitive Books in Groningen sluit eind augustus, want de kraakhuur loopt dan af. Dat wordt dus weer met de bakfiets de straat op, aldus Dani, de eigenaar. Half juli kwam hij nog in het nieuws vanwege twee mishandelingen. Dani liep daarbij een gebroken neus op.

Afghanistan

Het is nu vijf jaar na de machtsovername in Afghanistan. Er was vanochtend een merkwaardig commentaar van generaal David Petraeus, destijds directeur van de CIA die een jaar lang in Afghanistan Amerikaans commandant was. Hij zei zaterdagochtend op de BBC World Service dat het Amerikaanse leger van 2.500 man daar in 18 maanden nul gevechtsdoden had opgelopen, terwijl er ook nog eens 8.500 militairen uit andere landen zaten – dat klopt, o.m. uit Nederland. In deze link op 27:10.

Indische 15 augustus

Er is weer eens een olifant in de kamer. Een van 3 of 4 miljoen doden, Indonesiërs. De vergeten holocaust tijdens WO-II, waar vanmiddag in Den Haag ook weer over gezwegen zal worden. En vandaag in Hilversum, waar ik straks ga kijken. Tijdens de korte oorlog daar – 1942, ’43, ’44 en ’45 – kwamen er niet veel witte Nederlanders om, al helemaal niet in de Jappenkampen – al waren die erg genoeg. Maar er zat geen genocideplan achter, zoals bij de nazi’s, en ongeveer 15% van de koloniale, witte bezetters kwam om. Inderdaad: ook vrouwen en kinderen. De ‘Indische Nederlanders’ mogen graag de aandacht vragen voor hun leed – why not? Wie blijven er dan nog over? De 3 tot 4 miljoen Indonesiërs die omkwamen door voornamelijk honger, en ja, dat was in Indonesië. Zie mijn artikel uit 2010 alweer ‘Waarom negeren we de Indische holocaust van 1943-44?’ in HP/deTijd . Overigens was het dr L. de Jong van het RIOD/NIOD die hierover in Nederland als eerste schreef in zijn beroemde serie over WO-II.

Even dagen

In Rusland zijn de rijen bij tankstations in de westelijke regio Koersk gehalveerd door een truc die ik ook al jaren aanbeveel. Op even dagen kunnen auto’s met een even nummer tanken, op oneven…

Dat zou nogal een slokje schelen, als we hier vanwege de CO2-uitstoot bezine-auto’s met even nummers allen lieten rijden op even dagen… Of dat je alleen kan douchen op even dagen als je op een even nummer woont.

Laatst kwam er op zondag rond half een een Marokkaans meisje van 18-19 aan de deur die abonnementen voor energie verkocht. Ik babbelde even met haar en vroeg hoe vaak zij douchte – iedere dag en soms wel twee keer… TWEE KEER!!! Riep ik hevig ontsteld uit. – Ik douche alleen op zaterdag!

Ze deed meteen een stapje achteruit…

Kleef?

Was vorige week weer ’s een dagje in Kleef, achter Nijmegen – daar is de dichtstbijzijnde grote Duitse boekhandel. Ik beken ’t maar: ik moet drie-vier keer per jaar naar Duitsland en ga dan vaak naar Kleef. Heb intussen ontdekt dat het veel meer biedt dan vijf grote supermarkten en bouwmarkten, waar alles goedkoper is – wodka € 5.

Prins Johan Maurits van Nassau van het Mauritshuis had er een paleis met nog steeds een unieke tuin van twee km lang. Er is een B.C. Koekkoekmuseum (Nederlands landschapschilder uit de 19de eeuw) en een fors Joseph Beuys-museum (dadaïst, vriend van Andy Warhol en Heinrich Böll).

De helft van alle winkelaars op zo’n zaterdag is Nederlander. Ook de twee straatmuzikanten – met de saxofonist dronk ik even koffie. Het stadje ligt ook nog prachtig tegen de heuvels aan, met een heel mooie barokburcht als stadhuis.

Ik weet niet precies waarom ik steeds ga.

Hitte en overbevolking

En opeens is de hitte weg en regent het… regent het. Het klimaat slaat op hol en bedreigt niet alleen de landbouw, maar ook de wereldvrede. Er zullen meer en meer klimaatvluchtelingen komen en klimaatoorlogen ontstaan. Ik lees maar niks over overbevolking – toch lijkt me dat het zwaarste probleem.