Vijf dagen Trumpfascisme, deel 2

De fasciseringvan de VS gaat in razend tempo voort. Als het Congres met zijn Republikeinse meerderheden al iets te zeggen had hebben we er tot nu toe nites van vernomen. We gaan de dagen weer na aan de hand van Kirsten Verdel.

Dag 13:

– Trump ondertekent een executive order waarin hij een nationale noodsituatie uitroept vanwege de instroom van illegale drugs via de Canadese grens. Hij stelt Canada verantwoordelijk voor onvoldoende inspanningen om drugssmokkel en criminaliteit te bestrijden. Eerder gaf hij al aan dat het om fentanyl zou gaan. Amerika onderschepte vorig jaar in totaal 22 kilo fentanyl aan de grens. Donderdag kondigde Trump al invoertarieven van 25% op Canadese producten en 10% op energieproducten aan. Hij vervolgt nu dat verdere escalatie mogelijk is als er Canadese tegenmaatregelen volgen. – Meer dan 1000 pagina’s zijn verwijderd van de websites van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention), NIH (National Institutes of Health) en het ministerie van Health and Human Services (HHS). Bovenaan cdc.gov staat bijvoorbeeld: ‘CDC’s website is being modified to comply with President Trump’s Executive Orders.’ Er is onder andere informatie verwijderd over vaccinaties, Long Covid en onderzoek naar gezondheid van vrouwen.

Dag 14:

– Duizenden FBI-agenten en medewerkers wordt door de leiding van het ministerie van Justitie gevraagd om een vragenlijst met 12 vragen in te vullen, waarin zij hun rol beschrijven in onderzoeken naar de aanval op het Capitool op 6 januari. – Advocaten bij de U.S. Securities Exchange Commission (SEC) moeten voortaan toestemming vragen aan de politiek benoemde leiding voordat ze formeel onderzoeken starten.

Dag 15:

– Trump heeft met El Salvador afgesproken dat de Verenigde Staten een deel van hun gevangenissysteem aan dat land mogen uitbesteden. El Salvador is bereid veroordeelde criminelen – inclusief Amerikaanse staatsburgers – op te nemen. – De Amerikaanse aanklager van DC kondigt aan dat ze mensen die DOGE-medewerkers op de korrel hebben zullen vervolgen.

Dag 16:

– Trump kondigt aan dat hij wil dat de Verenigde Staten de Gazastrook ‘overnemen’ en ‘verantwoordelijk zullen zijn’ voor het gebied, met plannen voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en huisvesting. Hij sprak over het herontwikkelen van Gaza tot ‘de Rivièra van het Midden-Oosten’ en suggereerde dat bijna 2 miljoen Palestijnen naar andere landen zouden kunnen worden verplaatst. – Een hoge functionaris van de National Science Foundation (NSF) kondigt aan dat tussen een kwart en de helft van het personeel in de komende twee maanden wordt ontslagen, als gevolg van Trumps personeelsbeleid.

Dag 17: