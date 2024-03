Video opgedoken van Zwitserse jongen die orthodoxe Jood neerstak

Van de 15-jarige jongen die afgelopen zaterdag in Zürich een 50-jarige orthodoxe Jood neerstak is een video opgedoken. In de video zweert de jongen trouw aan de Islamitische Staat en kondigt hij de aanslag aan: “Hier ben ik, soldaat van het kalifaat, gehoor gevend aan de oproep van de Islamitische Staat aan zijn soldaten om de Joden en Christenen en hun criminele bondgenoten aan te vallen.” De politie heeft de echtheid van de video inmiddels bevestigd.

De jongen roept moslims op zoveel mogelijk Joden en christenen te vermoorden. Daarbij moeten ze messen, kogels en brandbommen gebruiken of ze overrijden met auto’s en vrachtwagens.

De jongen heeft de Zwitserse nationaliteit, met Tunesische roots. Zaterdagavond laat viel hij een orthodoxe Jood aan in Zürich. Volgens getuigen stak hij een 50-jarige man meerdere keren. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Hij zou inmiddels buiten levensgevaar zijn.

Bron: NZZ

Uitgelichte afbeelding: Iraqi soldiers present US Marine General Joseph Dunford with a captured ISIL flag during the intervention. – By Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States – 161224-D-PB383-080, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54543012