Antisemitische aanslag in Zwitserland

In Zürich is gisteren een orthodoxe Jood neergestoken. De aanvaller zou “dood aan de Joden” hebben geroepen, dus het motief laat zich niet zo moeilijk raden. De politie heeft de minderjarige aanvaller gearresteerd.

De aanslag vond gisteren rond 21.30 uur plaats. Het 50-jarige slachtoffer werd volgens de politie meerdere malen gestoken en raakte zwaargewond. De dader is een 15-jarige man met de Zwitserse nationaliteit.

In San Diego werd afgelopen donderdag een Joodse tandarts doodgeschoten, maar naar het nu lijkt was die aanslag niet politiek gemotiveerd. Het zou gaan om een ontevreden patiënt. Only in the USA.

Uitgelichte afbeelding: Hakenkruis op een muur in Nablus – By NaturalSoundsYEAH! – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115017785