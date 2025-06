Searchers Extravaganza 2: Waar zijn de bloemen heen?

Eerlijk gezegd werd ik bevangen door een frisse tegenzin over het Glastonbury Festival. Maar ja, de Hamasfans zullen toch niet het hele festival beheersen, mag ik hopen. Dus verder met de band die debuteerde met hun afscheidsconcert, de Searchers, geen enkele vermelding door de BBC waardig voorzover ik kon nagaan. Dus toch maar verder. De oorspronkelijke uitvoerenden staan boven het filmpje.

Marvin Gaye (geschreven door Smokey Robinson):



I’ll be doggone

Jackie DeShannon, 1 (ze waren bevriend met elkaar, geen huilen over British Invasion):



When you walk in the room

Dit walsje is oorspronkelijk van Ivory Joe Hunter maar ik kan mij zo voorstellen dat ze dit hebben gedaan omdat Ray Charles het kort hiervoor had gecoverd:



A tear fell

Bumble Bee, oorspronkelijk van LaVern Baker. Op de EP is een gesproken “bzzz” het slot.

Pete Seeger:



Where have all the flowers gone?

Slot volgt

