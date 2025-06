Video: mensen in rolstoelen worden geboeid afgevoerd tijdens protest tegen bezuinigingen op medische zorg

Tijdens een protest in Washington tegen de voorgenomen bezuinigingen op de gezondheidszorg (Medicaid) zijn gisteren mensen in een rolstoel geboeid afgevoerd. Welkom in het Amerika van Donald Trump.

De bezuinigingen zijn onderdeel van Trump’s ‘Big Beautiful Bill’ (BBB). De BBB bevat een aantal enorme belastingverlagingen (voor de rijken) en die moeten toch érgens van betaald worden. Het bezuinigen op voorzieningen voor lagere inkomens doet het dan altijd goed bij rechts. De onafhankelijke groep KFF schat dat bijna een miljoen mensen in Florida het risico lopen om hun ziektekostenverzekering te verliezen als de wet wordt ondertekend.

De wet is al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, maar moet nog door de Senaat. Niet alleen de Democraten zijn tegen, ook een aantal Republikeinse senatoren heeft bedenkingen bij de BBB. Niet zozeer omdat men plotseling medelijden heeft met arme Amerikanen, maar omdat men vreest dat het tóch al torenhoge Amerikaanse begrotingstekort nog verder uit de klauw loopt.

