Verzoek om aangifte tegen ‘docent’ die Israël wil uitroeien

Ja, het gaat om Harry Pettit in Njimegen. Het is de vraag of het ergens toe leidt:

Doe aangifte tegen Harry Pettit. Die oproep doen 151 medewerkers en studenten in een open brief aan het college van bestuur, naar aanleiding van uitingen van de universitaire docent op sociale media. Ook vragen ze om arbeidsrechtelijk op te treden tegen Pettit.

“Wij, bezorgde studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit, schrijven u uit diepe zorg over het gedrag en de uitlatingen van docent Harry Pettit.” Zo begint de open brief die is ondertekend door 151 studenten, medewerkers en alumni van de Radboud Universiteit – 51 keer met naam, 100 keer anoniem.

Initiatiefnemer van de brief is student Milos Boksan, die eerder al optrad als woordvoerder van een groep Joodse studenten die zich onveilig voelen op de campus. ‘De aanleiding voor de open brief is de tweet van universitair docent sociale geografie Harry Pettit op 10 oktober’, zegt Boksan desgevraagd. ‘Daarin schrijft Pettit dat het tijd is om “af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn” en voor “een nieuwe ronde van verzet die ‘Israël’ voor eens en altijd zou uitroeien”.’