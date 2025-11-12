Verzet tegen gasboringen bij uniek natuurgebied

Het unieke Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld wordt bedreigd door gasboringen in de omgeving. Alie Eiting verzet zich met hulp van Advocaat van de Aarde via diverse rechtszaken tegen de verdere plannen van het Canadese Vermilion. Als gemachtigde van Milieudefensie is ze al jaren bezig met de strijd tegen onder andere bodemdaling en stikstofdepositie door gaswinning.

Nationaal Park het Drents-Friese Wold ligt op de grens van Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Drenthe. Met ruim 6000 hectare is het een van de grootste natuurgebieden in Nederland en vormt met het aangrenzende Leggelderveld (1500 hectare) één Natura 2000-gebied. Een prachtig, afwisselend landschap met naald- en loofbossen, droge en natte heidevelden, vennen, zandverstuivingen en beekdalgraslanden. Voor de zeldzame kamsalamander is dit het belangrijkste leefgebied in Nederland. Struinend door het gebied is de kans groot dat je een specht hoort. Voor enkele vogelsoorten, zoals tapuit, zwarte specht en boomleeuwerik, is het een van de belangrijkste broedgebieden in Nederland.

– Uitgelichte afbeelding: Door Francesco Veronesi from Italy – Black Woodpecker chasing ants – HungaryCS4E4536, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39976595