Verrassing, verrassing: BBB probeert Natuurherstelwet te torpederen

Feest in kwaadaardig rechtse kringen: de Tweede Kamer heeft gisteren een motie van de Boer Bayer Beweging om in Brussel tegen de Natuurherstelverordening te stemmen aangenomen.

Volgens Kerrolaain van der Plas is die verordening heel slecht nieuws voor Nederland: “Het aannemen van deze verordening zou een stikstofcrisis 2.0 betekenen. Eerst moeten de gevolgen voor Nederland goed in kaart worden gebracht en op een democratische wijze worden besproken.”

In de motie wordt het kabinet gevraagd binnen de EU op zoek te gaan naar “een blokkerende minderheid”. De Natuurherstelverordening is een moeizaam tot stand gekomen compromis. Nederland heeft zich lange tijd verzet tegen de wet, maar is uiteindelijk akkoord gegaan met een sterk verwaterde versie van het origineel. Mocht Nederland opnieuw beginnen te zeuren, dan zal het heel wat andere lidstaten tegen zich in het harnas jagen en Nederland effectief isoleren binnen de EU. Het kabinet is niet verplicht de motie uit te voeren en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook niet doen.

De motie van BBB werd mede ingediend door Rosanne Hertzberger van NSC. Pieter Omtzigt behoorde tot de rechtervleugel van het CDA, dus dat zou niemand moeten verbazen.

De Natuurherstelverordening werd vorige week aangenomen door het Europees Parlement. Na goedkeuring door de lidstaten treedt de verordening naar verwachting in april of in mei in werking. Na uitvaardiging van een Europese verordening verliezen lidstaten de bevoegdheid voorschriften uit te vaardigen over het rechtsgebied waarop de verordening betrekking heeft. Laten we hopen dat de formatie nog een tijdje duurt.

