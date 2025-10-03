Verkiezingen: sociaal-democratie

Met de moed der wanhoop doe ik dan toch maar weer mee. Met een stem op GL-PvdA.

Ik wil gewoon een sociaal-democratisch Nederland. Er zijn meerdere partijen die dat voorstaan.

En in wezen zijn we dat ook nog steeds. Zelfs de VDD wil nog steeds dat we dat in zekere (maar te kleine) mate zijn, denk ik.

We hebben nog steeds voorzieningen als (enigszins) betaalbare zorgverzekeringen (vergeleken met de VS), de WIA, WAO, de WW en de Bijstand. Zijn die ideaal? Nee. Maar nog steeds beter dan in het door vele van hun inwoners verondersteld allerbeste land ter wereld, de VS. Prijs u gelukkig dat u in NW-Europa geboren bent. Er zijn nauwelijks landen waarin zaken beter geregeld zijn.

Maar om de teloorgang daarvan tegen te gaan stem ik dan toch maar weer tegen de extreem-rechtse en extreem-domme meerderheid in, die menen dat al hun ongeluk aan buitenlanders en belastingen te wijten is.

Niet stemmen voelt toch nòg slechter dan stemmen tegen de bierkaai.

(Foto: Eigen foto Laurent; stempotlood, meegekregen bij een of andere verkiezing.)