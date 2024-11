Democratie; ik doe niet meer mee

Als democratie verworden is tot het steevast verkiezen van de grootste klootzak, de meest klootzakkerige partij, die de meeste bruine of zwarte immigranten het land uit wil zetten, die voor de meest empathieloze, puur op onszelf gerichte politiek is, doe ik niet meer mee.

Ik ga geen tijd of emotie meer investeren in het proberen te beïnvloeden van een meerderheid die volkomen onbereikbaar is voor welk rationeel argument dan ook. Ik ga geen tijd of emotie meer investeren in het nadenken over wat nu de beste oplossingen zouden zijn voor problemen in de maatschappij, om vervolgens een meerderheid wederom te zien stemmen voor de meest ploerterige, asociale politiek.

Ik ga niet meer stemmen, om vervolgens door extreem-rechts plebs te worden uitgelachen omdat zij het “linkse tuig” weer eens verslagen en getreiterd hebben door willens en wetens op de allerachterlijkste, anti-democratische politici te stemmen, daarmee de democratie saboterend.

Ik ga alleen nog maar heel grote emmers popcorn kopen om toe te kunnen zien hoe diezelfde meerderheid die te dom is om te poepen desondanks in de door henzelf veroorzaakte stront wegzakt.

