Verbod op leuze “globaliseer de intifada” in Australische staat

New South Wales (NSW), de Australische deelstaat waar de aanslag in Bondi Beach plaatsvond, gaat een verbod uitvaardigen op de leuze “globaliseer de intifada”. Volgens Chris Mills, de premier van NSW, is het een “haatdragende slogan” die oproept tot geweld.

Een week geleden brachten twee islamisten de slogan in de praktijk door vijftien Joden af te slachten, waaronder een meisje van tien.

De Australische regering heeft aangekondigd met een reeks maatregelen te zullen komen om een herhaling te voorkomen. Er komen strengere rels voor het in bezit hebben van vuurwapens en – belangrijker – strengere wetten tegen het aanzetten tot haat en extremisme. “We zullen niet toestaan dat de door IS geïnspireerde terroristen winnen. We zullen niet toestaan dat ze onze samenleving verdelen, en we zullen dit samen doorstaan”, zei premier Albanese tegen journalisten.

Albanese staat onder zware druk. Volgens een vandaag gepubliceerde peiling is zijn populariteit sinds de aanslag met 15 punten gedaald. Het publiek neemt hem vooral kwalijk dat hij te weinig heeft gedaan tegen de vele antisemitische acties van de afgelopen twee jaar. Al op 8 oktober 2023 stonden islamisten en islamogauchisten op straat hun steun aan Hamas te betuigen en op te roepen zoveel mogelijk “zionisten” (code voor “Joden”) te vermoorden. Albanese deed precies niets.

Vorige week werd al bekend dat in Londen en Manchester de leuze “Globaliseer de intifada” verboden wordt. Mogelijk (hopenlijk) wordt dat verbod uitgebreid tot héél Groot-Brittannië.

Uitgelichte afbeelding: by Unknown – https://gulfnews.com/world/oceania/bondi-beach-shooting-16-killed-including-child-in-sydney-hanukkah-attack-1.500379578, Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=81850415