Venezuela, Trump en Maduro: vragen

Bizarre en verbazende terughoudendheid van Trump: slechts 40 doden bij de inval en ontvoering?

Hoe kan het dat Delcy Rodriguez, Maduro’s vicepresident, door Trump geaccepteerd wordt? Dochter van een omgekomen guerrillastrijder? Hoe zit het met de oliebelangen van de Amerikanen, zoals van Chevron in Venezuela, genationaliseerd en wel? Waarom noemt niemand bij de NOS die?

Citaatje uit Wikipedia:

‘Boscán Field has produced over 1.6 billion barrels (250,000,000 m3) of oil, less than 6% of oil in place. There have been a total of 950 oil wells drilled in the field with approximately 525 active wells as of December, 2015. Current production is approximately 110,000 barrels per day. The reservoir drive is a combination of weak aquifer drive on the south flank, solution gas expansion, and gravity drainage. Produced water is currently injected at a rate of approximately 90,000 barrels per day for pressure maintenance support.’

Hoe komt Trump er bij om de president van Colombia, Gustavo Petro, te bedreigen met de tekst: ‘He should watch his ass’ – die voert oorlog tegen de drugsbendes, valt plantages aan, laat drugboten aanhouden en ga zo maar door. Hoe kan dit?

Venezuela was in zekere zin onvermijdelijk, omdat Trump natuurlijk zijn impotentie – jaja, ik bedoel slappe lul – alleen kon genezen met zijn eigen Oekraïne, of Tibet, of Golanhoogte. Waarom zíj wel, en híj niet…? Groenland komt nog wel en het lijkt toch wat gecompliceerd: om te jatten van je vrienden. Gaza lukt ook wat minder snel dan bedoeld. Nou, mister president, dan hebben we nog… Dus Melania had een goeie nacht afgelopen zaterdag… nou ja, bij wijze van dan.

Dit is geen vraag: wie zo naïef is om te denken dat Nobelprijswinnares Maria Corina Machado ooit in één ruimte met Trump gelaten wordt, snapt niet hoe hanige penisnijd werkt. Yo! Die zit!

*

– Uitgelichte afbeelding: By USGS – http://pubs.usgs.gov/fs/2009/3028/pdf/FS09-3028.pdf, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9061017