Van Peter Stuyvesant naar Zohran Mamdani

Nou, geef mij Zohran maar – maar dat weet iedereen al. New York City – ja, dat was ooit in de ‘cigarettentijd’ de kolonie van Peter Stuyvesant 1610-1672, vanaf 1642 zogenaamd WIC-gouverneur van dat stukje Amerika dat toen nog Nieuw Nederland heette. Stuyv was overigens religieus onverdraagzaam: als Nederduits Gereformeerde maakte hij ruzie met alle andere geloven zoals katholieken, Joden, lutheranen en Quakers.

En dat terwijl Stuyv zelf uit het land kwam dat in diezelfde tijd de Britse dissidente gelovige Pilgrim Fathers onderdak had geboden, plus aan de Sefardische Joden. Die vrijdenkende republiek uit Rembrandts tijd telde ook enkele honderden Islamitische handelaren, onder hen Turken – die R ook wel schilderde.

De kolonie Nieuw Nederland was ‘eigendom’ van de Lenape of Delaware, een volk dat deel uitmaakt van de grote Algonquin-volksgroep (er is in NYC nog een bekend hotel van die naam). Gedwongen kwamen die later in de VS-tijd deels terecht in het verre, kale en onbewoonbare Oklahoma – bisonland. Er is nauwelijks iets van hen over.

Het sigarettenmerk Stuyv kwam op in de jaren ’50 en deed het in de VS maar vooral W-Europa en elders prima, nog steeds in Australië, Nieuw-Zeeland en Z-Afrika. In 1954 werd het merk in dat laatste land gelanceerd – het is dus dubbel koloniaal. Mamdani woonde er als kind enkele jaren vlak na de Apartheid en weet het nog.

Mijn generatie mocht geheel gratis en vanaf ons nulde meeroken in alle huiskamers, gangen, slaapkamers, radio- en tv-studio’s, treinen (ingebouwde asbakjes) en de hele horeca In die jaren 1950 tot 1990 was Peter Stuyvesant een prima lopend ‘Nederlands’ sigarettenmerk. Het werd later van de enorme British American Tobacco.

Tabak was voor de Nederlandse kolonisten van toen nog niet belangrijk, ze deden vooral aan pelshandel. Maar vlakbij NYC was wel Virginia, waar al snel wel heel veel tabak vandaan kwam. Daar hadden de Nederlandse kolonisten niets tegen – wie wist er toen al van de drug nicotine?

Terug naar Mamdani – ik schreef al over hem. Wat een opluchting, moet ik een beetje aarzelend bekennen (hij speelt ook cricket en voetbal). Hij werkte bij de gemeente NYC als anti-uitzettingsambtenaar en rapt ook. Maar ik word vooral blij van zijn opgeruimde en non-ideologische linkse populisme: gratis bussen en kinderopvang, steun voor homo’s, huren bevriezen en goedkope gemeentelijke supermarkten.

Die laatste hebben we hier min-of-meer ook al in de vorm van voedselbanken – die er ook al zijn in de VS. Maar hij zou hier zijn ogen uitkijken… En Mamdani wil een minimumloon van $ 30 in 2030. Mensen met meer dan $ 1 miljoen inkomen moeten dat dan opbrengen – plus de bedrijven. Dan nog even deze, jawel: ‘Bernie Sanders endorses Zohran Mamdani for NYC mayor‘ – Joepie!

Het verbaasde me ook aangenaam te lezen over M’s vader: Mahmood – een professor in kolonialisme aan Columbia in NYC, ook directeur van een instituut in Oeganda en leider van de Kampala Int. University. Zijn moeder Mira Nair is een Indiase filmregisseur die werkte met o.m. Denzel Washington en ze won in 2001 een Gouden Leeuw in Venetië. So far, so good…

Nou jongen, doe het maar even, je hebt de tijd misschien wel mee, in ieder geval je energie, muziek en je ouders. En daar gaat de bel voor de eerste ronde… in de linkerhoek, met de diepe, boze frons, de sterk zwetende Donald J….

