Ein-de-lijk lucht! Mamdani in NY

Ein-de-lijk lucht! Een klein fris briesje! De nieuwe kandidaat voor het burgemeesterschap van New York City. is de democratische socialist in New York is Zohran Mamdani, een 33-jarig lid van de Democratic Socialists of America (DSA).

Ehhh… Heb ik iets gemist? Jazeker! Maar nu niet meer! Hij zit sinds 2020 in de New York State Assembly. Hij won verrassend de Democratische voorverkiezingen van deze maand voor het burgemeesterschap en versloeg voormalig gouverneur Andrew Cuomo. De algemene verkiezing voor burgemeester is op 4 november.

Zijn campagne krijgt vooral kleine donaties. In de eerste 80 dagen haalde hij $ 642.339 op van 6.502 unieke donoren, waarmee hij een record vestigde voor deze verkiezingsronde. Of die cijfers kloppen kan ik niet checken. Globaal wel denk ik.

Zijn vijf voornaamste campagnepunten zijn:: gratis openbaar vervoer (vooral bussen), gratis kinderopvang voor kinderen tot 6 jaar. huurbevriezing voor gereguleerde appartementen, gemeentelijke buurtsupers om voedselprijzen te drukken, verhoging van het minimumloon naar $30 per uur in 2030. Curieus genoeg is hij moslim, en dan ook nog sjiïet, zoals de Iraniërs. Nergens staat iets over zijn verbondenheid met Iran. Hij werd geboren in Oeganda, zijn vader was professor in o.m. Zuid-Afrika, daarna in de VS.

De New York Times noemt Mamdani’s overwinning een “verrassing” en ziet zijn opkomst als een teken van een bredere verschuiving binnen de Democratische Partij. Ze benadrukken zijn betekenis voor jongeren en moslims. Hij zal het niet voor niets krijgen, zeker niet als hij zich buiten New York waagt. Mamdani krijgt steun van o.m. Bernie Sanders en Alexandria Ocasio-Cortez.

De DSA werd opgericht in 1982 en heeft ongeveer 78.000 leden. Mamdani zal het wel halen. Vraag me niet hoe het dan verder loopt… ik denk even aan de bekendste New Yorkse dichteres, Emma Lazarus, Joods, uit een gegoede familie, feministe en aankomend socialist, maar vooral schrijfster van het gedicht ‘The New Colussus’ op het Vrijheidsbeeld:

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!

Twee keer kwam ik daar met de boot aan – en wist toen nog van niks.

