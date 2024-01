Van deportaties door de AfD naar deportaties in Moldavië

De AfD-plannen voor deportaties van twee miljoen mensen uit Duitsland afgelopen week schokten mij – en genoeg anderen. Dat er ook extreme neonazi’s plus CDU- en Bondsdagleden en een oud-hoofd van de Duitse veiligheidsdienst aan meededen, daar word je niet vrolijk van. Maar de snelle en grote Duitse protesten en demo’s tegen deze geheime AfD-plannen, ontdekt door onderzoeksgroep Correctiv, maakten wel wat goed. Vooral die in Potsdam.

Ik hoorde van de week bij toeval over de massadeportaties van ‘buitenlanders’ uit Moldavië. Die geschiedenis geeft een voorbeeld van deportaties van vrijwel alle minderheden. En dan uit een land – even groot als Nederland, maar met nu bijna 3 miljoen inwoners – dat we meestal over het hoofd zien. Althans ik.

Detail: die 3 miljoen is ook het aantal van 1939, juist voor de deportaties. Dus in 80 jaar is dat land die ellende nu pas weer een beetje te boven… Nederland groeide van 1940 met 9 miljoen mensen naar ruim 17 miljoen nu.

Dan de details van Moldova, zoals het officieel heet. Volgens de Sovjetminister Kruglov in oude rapporten aan Stalin verloor Moldavië van 1940 tot 1950 één derde van zijn bevolking. In 1938 telde de Roemeense overheid 3.200.000 mensen op het gebied van de huidige republiek. In 1950 bleek dat volgens een Sovjet-volkstelling gedaald tot 2.200.000. Dus 1 miljoen mensen verdwenen.

De Franse Wikipedia geeft een gedetailleerde opsomming:

– Onder het Nazi-Sovjet-pact verdwenen 140.000 Duitsers uit Bessarabië naar Nazi-Duitsland.

– Tussendoor geschiedde de deportatie van 300.000 Moldaviërs, meest priesters, rijken en intellectuelen, van juni 1940 tot juni 1941. In de nacht van 13 juni 1941 verdwenen zelfs 13.470 gezinnen, bestaande uit 22.648 personen, waarvan ongeveer 2/3 vrouwen en kinderen.

– 120.000 Joden werden afgeslacht olv de Roemeense fascistische leider maarschalk Ion Antonescu, of vluchtten naar de USSR en keerden nooit meer terug, of ze zich daar nu vestigden of daar werden opgepakt door de Wehrmacht en vermoord door de Einsatzgruppen ;

– Van 1944 en 1948 werden nog eens 250.000 Moldaviërs gedeporteerd;

– Van 1946 en 1947 stierven 150.000 mensen door een hongersnood vanwege door Sovjet-eisen, toevallig tijdens slechte oogsten. Die aanpak van Stalin is bekend uit buurland Oekraïne in de jaren ’30 en bekend als de Holodomor.

– 11.324 gezinnen zijn vanuit Moldavië gedwongen ontheemd op 6 juli 1949 (ongeveer 40.850 mensen).

– In 1950 waren er al meer dan 220.000 ‘ongewenste’ of ‘schadelijke’ mensen het land uit gedeporteerd, waarvan er geschat 49.000 nog in leven waren op de plaats van hun deportatie.

Wat hebben we verder nog meegemaakt na WOII?

Het Poolse antisemitisme uit de jaren 1944-46 met als dieptepunt de Kielce-porgrom.

Het Baskisch nationalisme van de ETA van 1960 tot 2008, met bijna 900 doden bij aanslagen, zoals premier Carrero Blanco in 1973. In 1989 volgden aanslagen op de Spaanse ambassade in Den Haag. Toch hebben de Basken in Spanje nu vrij grote autonomie.

De Joegoslavische oorlogen 1991-2001, met grote etnische groepsverplaatsingen.

Kosovo, de voortdurende strijd van de Servische minderheden.

Armenië 2023: uitzetting Armenen uit Nagorno-Karabach.

En dan nu hier weer het debat over de Spreidingswet, dat vervuild wordt door PVV-geschreeuw over het inperken van de migratie.