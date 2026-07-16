Utah: weer klap voor de Natives – van Trump

Niemand hier kent Utah goed – ik ook niet. Het is één van die absurde VS-staten met alleen rechte hoeken: ooit bedacht door een of andere haastige militair met een kaart, een lineaal, en potlood en wel erg simpele ideeën. Ach ja: kolonisten hè…

Deze ruige, hete staat, 5x Nederland en pal tegen Nevada aan, had de Ute als bewoners, maar werd gekoloniseerd door de Spanjaarden, werd toen onderdeel van Mexico, en uiteindelijk kwamen de ‘witte’ Mormonen – vanwege hun veelwijverij (die intussen ruim een eeuw verboden is) zelf verjaagd door andere kolonisten uit de oostelijke VS.

Maar die Navajo en Ute-stammen leefden daar toch al duizenden jaren? Ja hoor ‘s, als we zó gaan be…

Na de Mex-Am oorlog van 1848 werd het ‘Amerikaans’. Er leven nu 3,5 miljoen mensen. De 80.000 Natives zitten nu in reservaten, ongeveer 5% van hun vroegere land, nu dan 82.000 km2, altijd nog meer dan Nederland. Maar helaas: geen bizontjes meer… er graasden daar ooit miljoenen, maar nu rond 1.500 ongeveer. Dit was ooit echt bizonland. (Een doorsnee bizon haalt 50 km/u en weegt 1.200 kg, een koe 700 kg.)

En komt er nog wat van in dit verhaal? Ja hoor: hier is-ie dan: onze eigenste Donald J….. Trump!

Hij gaat nu de nationale monumenten Bears Ears en Grand Staircase-Escalante in Utah sterk verkleinen – naar blijkt met 90%… Heee, da’s toevallig nog land met Native heilige plaatsen… Biden had die grap van T. al een keer geblokkeerd – maar daar zijn we weer. En wie zijn weer de klos?

T. stopt zo met het oude beleid om via de Antiquities Act uit 1906 gebieden van cultureel, historisch of wetenschappelijk belang te beschermen. De VS is overigens een land met een zeer lage bevolkingsdichtheid: 38 mensen per km2. Jaja, Nederland is ietsie anders: 400 per km2 – meer dan 10x zoveel. Dus de T. hoeft zulke grappen helemaal niet uit te halen, tenzij… Ja: tenzij wat? Het zal toch niet ehhh… hoe heet dat ook vieze spul alweer… OLIE zijn?

Nee hoor, zo bevestigen The Guardian en de NY Times. Het gaat namelijk vooral om STEENKOOL en URANIUM…

De twee monumenten besloegen ruim 3,2 miljoen hectare, jaja: driekwart Nederland. Trump verkleinde ze maandag tot minder dan een tiende: 300.000 hectare samen. Hij verkocht deze daad als ‘het teruggeven van land aan het volk‘. Ehh… welk volk ook alweer?

T. opende curieus genoeg die maandag ook een ander ‘National Monument’: het Camp Nelson in Kentucky. Dat behelst een voormalig ziekenhuis en legerplaats van de Union Army voor Afro-Amerikaanse rekruten tijdens de Burgeroorlog – die heetten toen ‘U.S. Colored Troops’ oftewel ‘USCT’.

En dan in de zijlijn: ICE – de nieuwe ‘Jodenjagers’ – kregen eergisteren opeens een beperking nadat zij op 13 juli weer een ‘immigrant’ op straat hadden doodgeschoten – een Colombiaan, die kennelijk legaal was (ik was zelf ooit een ‘legale’ immi in de VS. Ik leef nog).

We zijn nog niet van T. en zijn strapatsen af… we zullen het tegen november, met de VS-herverkiezingen, nog zwaar krijgen. Ik pleit ervoor om slechts 1x per week te Trumpen op deze site, in een verzamelbericht.

O ja, voor alle duidelijkheid: de Ute natives in Utah deden ook wel aan slavenhandel. O ja-2: Emma Lazarus, een Joodse immi en dichteres in de New York, schreef in 1883 het gedicht ‘The New Colossus’ dat sinds 1903 op het Vrijheidsbeeld staat, en daaruit dit citaat:



(…) “Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”