Waarom Antarctica-gidsen hun droombaan opgeven

Pinguïns, orka’s en gletsjers zo ver het oog reikt: het is de ideale baan van menig natuurliefhebber. Maar een groeiende groep Antarctica-gidsen kan er niet meer mee leven. Ze zagen de klimaatverandering met eigen ogen gebeuren, terwijl ze steeds meer toeristen naar het kwetsbare continent brachten. Op een gegeven moment werd dat te veel: ze zegden hun droombaan op.

Antarctica-toerisme is hot, de sector groeit in rap tempo. In het seizoen 2025-2026 bezochten meer dan 120.000 mensen het continent en dat aantal loopt naar verwachting binnen tien jaar op tot zo’n 450.000 bezoekers per zomer. “Je zag enorme stukken gletsjer afbreken en instorten en het enige wat ik wilde doen was huilen. Maar de gasten stonden te juichen op het dek. Dan denk je: zijn jullie niet in staat om 1 en 1 bij elkaar op te tellen?” vertelt een voormalige gids.

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– Uitgelichte afbeelding: By NOAA Photo Library – Flickr: anta0060, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17668257