Bestorming Ceuta gevolg van op sociale media verspreide hoax?

De bestorming van de Spaanse enclave Ceuta door – merendeels Marokkaanse – migranten lijkt het gevolg te zijn van een op sociale media verspreide hoax dat Spanje alle migranten van harte welkom zou heten.

Aanleiding tot de hoax is een recente uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof waarin gezegd wordt dat Spanje migranten die over zee aankomen niet zonder vorm van proces mag uitzetten, omdat zij de fysieke grensinfrastructuur waarnaar in de Spaanse wet wordt verwezen, niet hebben overschreden.

Migranten die over hekken klimmen, kunnen dus zonder pardon weer worden uitgezet, voor mensen die Ceuta zwemmend bereiken geldt dat niet. Dat wil niet zeggen dat ze mogen blijven, het duurt gewoon wat langer voordat ze uitgezet kunnen worden. De uitspraak kwam bovenop Sánchez’ besluit een miljoen illegale migranten te legaliseren, een besluit dat in Noord-Afrika niet onopgemerkt is gebleven.

Het sprookje dat niemand uitgezet zou kunnen worden, ging als een lopend vuurtje rond op sociale media. Volgens de Spaanse regering speelden netwerken van mensensmokkelaars daarbij een kwalijke rol.

Volgens deze interpretatie werd ook Marokko verrast door de bestorming, maar zag men in Rabat al snel in dat hier politiek te scoren viel. De Marokkaanse politie deed geen enkele moeite de migranten tegen te houden en moedigde ze in een aantal gevallen zelfs aan.

Toen het de migranten duidelijk werd dat ze allesbehalve welkom waren, keerde de overgrote meerderheid terug naar Marokko. Hoeveel migranten zijn achtergebleven in Ceuta is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een paar duizend mensen.

Het hele circus heeft volgens de gouverneur van Ceuta aan zeker 80 mensen het leven gekost. Het merendeel van de slachtoffers verdronk toen ze Ceuta zwemmend probeerden te bereiken.

Spanje wil dat de de achterblijvers zo snel mogelijk vertrekken en onthoudt ze volgens The Times voedsel, medische bijstand en zelfs water. Wat dan weer een schril licht werpt op Sánchez’ luidkeels beleden internationale solidariteit. Solidariteit is leuk wanneer het mensen aan de andere kant van de wereld betreft, niet wanneer ze over je eigen heg komen.

Uitgelichte afbeelding: By Mario Sánchez Bueno – Flickr: Ceuta desde el mirador de Isabel II (29 imágenes), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77410122