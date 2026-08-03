Reggaeklassieker du jour: Revolution

Dennis Brown was de favoriete zanger van Bob Marley. Met reden, want hij beschikte over een prachtige, soepele en expressieve stem. Brown was de commercieel meest succesvolle vertegenwoordiger van het lover’s rock genre, een wat ‘zachtere’ en politiek minder expliciet subgenre van reggae. Brown bezong vooral de liefde in al zijn facetten, maar politiek en religie kwamen natuurlijk ook regelmatig voorbij. De regel Many are called, few are chosen verwijst naar Mattheüs 12:
Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden
Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Do you know what it means to have a revolution?
And what it takes to make a solution?
Fighting against oppression (Ooh yeah)
Battering down depression[Chorus]
Uh yeah, na-na, woah-oh
Uh yeah, na-na, woah-oh
[Verse 2]
Are you ready to stand up and fight the right revolution?
Are ready to stand up and fight it just like soldiers?
Many are called, few are chosen
Many are called, few are chosen
[Chorus]
Uh yeah, na-na, woah-oh
Uh yeah, na-na, woah-oh (Na-na, woah-oh)
Got to fight the right fight in this time, yeah (Na-na, woah-oh)
Woii yoii, woii yoii, woii yoii, yeah-yeah
Ah-ah-ah-ah, yeah, yay
[Verse 3]
Are you ready to stand up and fight the right revolution?
Are ready to stand up and fight it just like soldiers?
Many are called, few are chosen
Many are called, few are chosen
If you wanna live-a, live-a, live-a, live-a, live, live forever
You gotta love-a, love-a, love-a, love-a, love, love each other
Say, you gotta live-live-live-live on, live on forever
And, love-love-love-love-love, love one another
Woii yoii, woii yoii, woii yoii[Chorus]
Na-na, woah-oh
Na-na, woah-oh
Gotta fight the right fight in this time
Woah-oh, yay (Na-na, woah-oh)
Ah-ah, yeah
[Bridge]
Living and loving and sharing and caring for ya peers
Oh yeah, a man is paid according to his work, yeah
Whoa, yeah-yeah
[Refrain]
Say, we gotta live-a, live-a, live-a, live-a, live, live on forever
Love-love-love-love-love, love each other
Say, you gotta live-live-live-live on, live on forever
And, love-love-love-love-love, one another
[Outro]
Na-na, woah-oh
Living and loving and sharing and caring (Na-na, woah-oh)
Ah-ah-ah-ah, yeah-yeah (Na-na, woah-oh)
Uitgelichte afbeelding: By Lioneldecoster – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11411367