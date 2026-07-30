Hamasknuffelaars verstoren Holocaustherdenking

Hamasknuffelaars hebben de herdenking bij het Joods Kindermonument in Rotterdam verstoord. Op die plek begonnen in 1942 de deportaties van duizenden Joodse Rotterdammers.

Zoals helaas te verwachten viel werd de herdenking bij Loods 24 verstoord door respectloze anti-Israel demonstranten. Zodra de Israelische ambassadeur ging spreken over de deportaties vanuit Rotterdam werden er leuzen geschreeuwd. Het is een schande dat Joodse doden niet meer in… pic.twitter.com/go6rCuR0od — CIDI (@CIDI_nieuws) July 30, 2026



Tussen 30 juli 1942 en 22 april 1943 werden in 8 transporten 6.790 mensen via Loods 24 gedeporteerd. Het overgrote deel van de Joden die via Loods 24 werden afgevoerd, werd in Sobibór en Auschwitz-Birkenau vermoord. Slechts 144 personen overleefden de deportaties.

De antisemieten demonstreerden tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur, want Joden hebben geen recht op een eigen land en al helemáál niet het recht zich te verdedigen tegen islamofascisten die hen de zee in willen jagen. Vandaar, dus. Het linksextremistische gajes werd afgevoerd door de politie.

Burgemeester Schouten werd afgelopen week door ‘linkse’ partijen en organisaties onder druk gezet de herdenking te mijden. Daar trok ze zich niks van aan, waarvoor hulde.

Uitgelichte afbeelding: Namen van Joodse kinderen, op transport gesteld vanuit Loods 24 – Door Sjoerd22 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32250432