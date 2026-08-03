Rusland heeft recht op zijn Stunde Null

Roderich Kiesewetter, lid van de Duitse Bundestag, vindt dat Europa Rusland tot capitulatie moet dwingen.

Hij vergelijkt Rusland met het Duitsland van Hitler en zegt dat de bevrijding van het nazisme alleen te danken is aan het compromisloze optreden van de geallieerden en de bezetting van Duitsland. Niet veel Duitsers hebben dat destijds als bevrijding gevoeld, maar toch heeft het land daardoor de vrijheid gekregen om zich op den duur om te vormen tot een democratie. Churchill, zegt Kiesewetter, was zich er goed bewust van dat een slechts militair verslagen maar niet bezet Duitsland een gevaar voor de toekomst kon betekenen en dat er dus ‘nazorg’ nodig was. Dit is de boodschap die hij, samen met de Oekraïne-kenner Susanne Worschech, in dit artikel (in Focus Online) brengt.

STUNDE NULL

Kiesewetter is geïnspireerd door de herinnering aan ‘Stunde Null’ (het uur nul), het moment dat Hitler zelfmoord had gepleegd en zijn leger had gecapituleerd. Duitsland lag wezenloos tussen de puinhopen. De mannen in gevangenschap, de vrouwen radeloos.

Maar het land was niet aan zichzelf overgelaten. De drie westerse bondgenoten, de VS, Engeland en Frankrijk controleerden ieder een zone, de Sovjet-Unie een vierde in het oosten van het land. In het westen werden Duitse antinazi’s- zoals de voormalige burgemeester van Keulen, Konrad Adenauer – in de hoogste posities aangesteld, in de Sovjet-Zone Duitse communisten zoals de Stalinist Walter Ulbricht. Er kon een nieuw tijdperk aanbreken, nazi’s bleven wel op ambtelijke posten, maar hun partij was verboden. Op scholen werden films over de gruwelen in de concentratiekampen gedraaid. Het kon nu alle kanten op in Duitsland, maar voor lange tijd was de terugkeer van een naziregime verhinderd.

En dit model raadt Kiesewetter aan, dit moeten de bondgenoten van Oekraïne ook voor Poetin-Rusland nastreven. Rusland moet capituleren en het Westen moet Rusland daarna begeleiden naar een vredelievende, democratische toekomst.

Ik kan Kiesewetters gedachtegang een heel eind volgen. Heeft niet dezelfde gang van zaken ook in Japan tot de komst van een ordelijke democratie geleid? Die is niet ideaal, want kapitalistisch evenals in het naoorlogse Duitsland, maar toch vredelievend en met eerlijke verkiezingen, in overeenstemming met een redelijk stevige rechtsstaat. Zelfs als Rusland zich zou terugtrekken uit Oekraïne is zo’n ontwikkeling in het al minstens twaalf jaar dictatoriaal geregeerde Rusland niet zo waarschijnlijk. Zonder een bezetting door democratische staten bestaat er nu geen georganiseerde macht die het land langs de moeizame weg uit de traditie van de almachtige geheime dienst kan leiden.

RUSLAND CAPITULEERT NOOIT

Maar, helaas, een bezetting van het land dat de oorlog tegen Oekraïne begonnen is, zal niet gebeuren. Omdat het praktisch onmogelijk is. De ‘Coalition of the willing’, het verbond van ruim dertig landen, is wel wijzer dan de hersenspinsels van Napoleon of Hitler uit te voeren. Een poging om Rusland te bezetten zou uitlopen op een wereldoorlog met catastrofale afloop. En het zou tegen de haren van de Russen instrijken ondanks de goede bedoelingen van Europa.

Rusland zal nooit capituleren. Geen Russische regering zal ooit een document tekenen zoals de Duitse opvolgers van Hitler hebben moeten ondertekenen: totale capitulatie. We leven al lang in een tijd waarin oorlogen niet verklaard en capitulaties niet meer ondertekend worden.

DE BEVRIJDING VAN RUSLANDS VOLKEREN

En toch is de gedachte van de Duitse CDU-parlementariër, lid van de Bondsdagcommissie voor Buitenlandse Zaken met invloed op Bondskanselier Merz, volgens mij belangrijk. Mits je het niet letterlijk neemt en ‘capitulatie’ niet in formele zin opvat, maar als feitelijk begrip. Als het zover komt dat Oekraïne zijn doel bereikt. Dat doel, gesteund door Europa, is de verjaging van de Russische bezetter uit het land. Een volkomen gerechtvaardigd doel, in overeenstemming met de mening van de grote meerderheid in de Verenigde Naties. De Russische agressie tegen de soevereine zuiderbuur schendt het internationale recht. Als dat doel bereikt zou worden zou dat een feitelijke capitulatie zijn en zou dat het einde van Poetins regiem betekenen en waarschijnlijk ook het einde van zijn leven.

Als dat zou gebeuren volgt Ruslands Stunde Null. Het moment waarop onduidelijk is wie het land regeert en ook welke toekomst het kan inslaan. Voor de hand ligt dat de FSB, de geheime dienst, een nieuwe dictator naar het Kremlin brengt, maar het is ook niet onmogelijk dat er vrijheidslievende krachten opstaan, zoals in februari 1917, tijdens de Russische nederlagen in de Eerste Wereldoorlog. Of zoals na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, in 1991. En het is ook niet ondenkbaar dat Rusland, dat grote koloniale rijk, verder uiteenvalt omdat dan ook andere kolonies het voorbeeld van Oekraïne zullen volgen.

Een afgedwongen terugtocht uit Oekraïne zou de bevrijding van Rusland zelf kunnen betekenen.

Wat er na zo’n feitelijke Russische capitulatie gebeurt kan – anders dan destijds in Duitsland gebeurd is door bezetting – Europa niet bepalen.. Het kan een helpende hand bieden en dat is al veel.

KIESEWETTERS GELIJK

Ondertussen is het allerminst zeker dat het Zelenski en zijn volk zal lukken de bezetters te verjagen. Maar de kans was sinds 2014 nooit zo groot. Oekraïne heeft door zijn drones een technologische voorsprong genomen en slaagt erin de Russische militaire logistiek en ook de Russische economie in het hart te raken. Poetin bombardeert als een bezetene waar hij kan, maar de geschiedenis van bijvoorbeeld Vietnam leert dat een oorlog niet door bombardementen wordt gewonnen. Hij is bezig met een plan om na de Doemaverkiezingen van 20 september een half miljoen nieuwe soldaten te mobiliseren, maar het is twijfelachtig of hem dat zal helpen. Geld voor een serieuze opleiding van die jongens is er niet. De staatskas kreunt steeds luider.

Als Europa zijn steun aan Oekraïne opvoert kan Oekraïne hopelijk Rusland tot een feitelijke capitulatie dwingen en krijgt Roderich Kiesewetter in de kern gelijk.

– Uitgelichte afbeelding: By Bundesarchiv, Bild 183-H29659 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5364129