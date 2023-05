Universiteit Utrecht bezet door End Fossil: Occupy!

De ‘Mei van Bezettingen’ georganiseerd door End Fossil: Occupy! wordt afgetrapt met een bezetting van Universiteit Utrecht. De komende dagen zullen ook universiteitsgebouwen in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Delft, Wageningen en Velp worden bezet om universiteiten aan te zetten tot het verbreken van de banden met de fossiele industrie.

Tientallen studenten en medewerkers hebben vanochtend de universiteit in Utrecht bezet. De komende dagen zullen ook universiteiten in Delft, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen en Velp worden bezet. Deze bezettingen volgen de internationale golf van acties onder de noemer End Fossil: Occupy!, met tientallen bezettingen in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Spanje en Duitsland. Studenten eisen dat de banden tussen de universiteiten en de fossiele industrie worden verbroken. In Utrecht wordt een hal bezet en er worden workshops over onder andere (klimaat)activisme en kolonialisme georganiseerd, open voor alle studenten en medewerkers. Colleges worden niet verstoord.

Actie bij VU succesvol: verbreekt banden met fossiel

Een paar maanden eerder zijn de UvA in Amsterdam, de EUR in Rotterdam en de TU in Eindhoven al bezet door studenten en medewerkers. De bezettingen in Amsterdam en Rotterdam zijn toen beëindigd door inzet van de politie. De groepen eisen van alle universiteiten in Nederland dat zij “alle banden met de fossiele industrie verbreken en volledig transparant zijn over wie financiert en samenwerkt met de universiteit”. Mede dankzij deze bezettingen is het eerste grote succes al behaald: de VU in Amsterdam heeft in april aangekondigd dat zij als tweede universiteit ter wereld de banden met de fossiele industrie zullen verbreken. “De eerste dominosteen is omgevallen. De VU heeft laten zien dat het kan en daar kunnen andere universiteiten niet meer omheen,” volgens Charlie, OccupyEUR.

Desinformatie stoppen

End Fossil: Occupy! is een wereldwijde campagne bestaande uit lokale actiegroepen die strijden voor klimaatrechtvaardigheid en zich richten op onderwijsinstituten. Met bezettingen richten ze de aandacht op de klimaatcrisis. “Het feit dat universiteiten nog steeds de fossiele industrie legitimeren door te pronken met hun samenwerkingen is bizar: het is 2023, laten we ons daarnaar gedragen,” stelt Bobbie, End Fossil: Occupy! Utrecht, “zeker op een plek waar mensen worden voorbereid op hun toekomst, zou er geen ruimte moeten zijn voor bedrijven die diezelfde toekomst kapot maken.” De grote vervuilers die hoogleraren financieren, bijdragen aan onderzoeksprojecten en nadrukkelijk aanwezig zijn op carrièredagen zijn volgens de studenten een groot probleem. “De fossiele industrie heeft decennia lang actief desinformatie verspreidt om klimaatbeleid te voorkomen. Het is schokkend dat een instituut dat volledig draait om wetenschap, toch blijft samenwerken met een industrie die de wetenschap compleet negeert,” aldus Bobbie. Naast de hoofdeis hebben de verschillende groepen ook lokale eisen specifiek gericht op hun universiteit.

Wereldwijde campagne

De bezettingen maken deel uit van een internationale campagne onder de noemer End Fossil: Occupy!, opgezet als vervolg op de massale jongerenklimaatstakingen van 2019 en gericht op het inblazen van nieuw leven in de jongerenbeweging. Organisaties als University Rebellion, Scientist Rebellion en lokale krakers- en studentengroepen hebben zich inmiddels aangesloten bij de campagne. Dat de bezettingen plaats vinden in mei is geen toeval. De internationale campagne is deels geïnspireerd door de studentenbeweging uit 1968, die begon dat jaar begon in mei in Frankrijk en uiteindelijk resulteerde in de grootste internationale staking ter wereld. De studenten gebruiken een deel van de tactieken van toen opnieuw, ze “eisen hun universiteit terug”, creëren een alternatief studieprogramma en slapen in de gangen.