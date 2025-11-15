Universiteit Londen dient aanklacht in tegen docente die antisemitische hoax verspreidde

Het University College London (UCL) heeft aangifte gedaan tegen een docente die de allerdomste (en allergoorste) antisemitische hoax aller tijden verspreidde. Het kan dus blijkbaar nóg erger dan Harry Pettit, al moeten we daarvoor dan wel de Noordzee oversteken.

In een lezing voor Students for Justice in Palestine, getiteld ‘The Birth of Zionism’ (De geboorte van het zionisme), zei dr.(!) Samar Maqusi dat joden in 1838 een monnik in Syrië hadden vermoord om zijn bloed te gebruiken voor het bakken van ‘speciale pannenkoeken of brood’ als onderdeel van een heilige ceremonie.

🚨 A lecturer at University College London just told students that Jews murdered a Christian priest in Damascus so they could bake non-Jewish blood into bread for a Jewish holiday. This is where we are now. pic.twitter.com/9jTzRW7MUs — Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) November 13, 2025

Maqusi’s lezing ging over de Damascus-affaire, een incident in Syrië in 1840 waarbij een monnik verdween en de joodse gemeenschap valselijk werd beschuldigd van moord op hem om zijn bloed te gebruiken voor het Pesachfeest. Acht vooraanstaande leden van de joodse gemeenschap werden gemarteld om een bekentenis af te dwingen. Maqusi zei dat de monnik was verdwenen tijdens een “joods feest”. “Tijdens dit feest maken ze speciale pannenkoeken of brood, en een onderdeel van de heilige ceremonie is dat er druppels bloed van iemand die niet joods is, oftewel een ‘niet-jood’, door dat brood moet worden gemengd”, aldus Maqusi, volgens een audio-opname die is gedeeld door de belangenorganisatie StandWithUs. “Het verhaal gaat dat er een onderzoek gaande was om uit te zoeken waar pater Thomas was. Hij werd vermoord aangetroffen en een groep joden die in Syrië woonde, gaf toe dat ze hem hadden ontvoerd en vermoord om bloeddruppels te verkrijgen voor het maken van het heilige brood”, zei ze.

Volgens het UCL werkte Maqusi vroeger als onderzoekster bij de universiteit, maar heeft ze al een tijdje geen vaste aanstelling meer. Haar is de toegang tot de universiteit ontzegd. Maqusi’s pagina op de website van de UCL is inmiddels verwijderd. Students for Justice in Palestine mag geen bijeenkomsten meer organiseren op de universiteit.

Maqusi, die – verrassing, verrassing – vroeger voor de UNRWA werkte, beweerde ook dat Joden Napoleon financierden. In ruil daarvoor zou Napoleon toegezegd hebben ‘het Joodse koninkrijk op te richten’.

De ‘wetenschapper’ (*kuch*) claimde dat de mainstream media ‘door zionisten worden gecontroleerd’ en dat ‘wanneer je iets over het zionisme probeert te lezen, je hoogstwaarschijnlijk wordt gestuurd, gecensureerd of gemanipuleerd’.

🔊LISTEN to more of the recording from the lecture at UCL called “The Birth of Zionism” See how easy it is to invoke classic antisemitic tropes about the Jews controlling the banks and the “financial infrastructure”. Not just some Jewish families, but- “the Jews”. All while… pic.twitter.com/s4xl72Gc3o — StandWithUsUK (@StandWithUsUK) November 13, 2025



Overigens is Maqusi niet alleen kwaadaardig is, maar ook nog eens oliedom. Wanneer ze het heeft over de Damascus-affaire, verwijst ze naar Pesach, maar beschrijft ze het als het “Loofhuttenfeest”. Dit is het totaal andere joodse feest Sukkot, dat ongeveer een half jaar later valt.

UCL-voorzitter Dr. Michael Spence zei dat hij “ontzet was door deze gruwelijke antisemitische opmerkingen”.

Hij voegde eraan toe: “Antisemitisme hoort absoluut niet thuis op onze universiteit, en ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan alle joodse studenten, medewerkers, alumni en de bredere gemeenschap voor het feit dat deze woorden op UCL zijn uitgesproken”.

Uitgelichte afbeelding: Victims of the Kishinev Pogrom of 1903, caused by a blood libel – By Unknown author – Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19823307