Uitlevering Assange aan VS goedgekeurd door Britse regering

Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, heeft de uitlevering van Julian Assange aan de VS goedgekeurd. Vermoedelijk gaat Assange nog eens in beroep, maar de kans van slagen lijkt klein. Vermoedelijk betekent het niet veel meer dan uitstel van executie.

Eerder dit jaar oordeelde het Britse Hooggerechtshof al dat de VS voldoende garanties hadden gegeven over de behandeling die de oprichter van Wikileaks in de gevangenis te wachten staat. Zo heeft de VS toegezegd dat Assange in elk geval niet de doodstraf zal krijgen.

Assange heeft 14 dagen om in beroep te gaan. Waarschijnlijk gooien zijn advocaten het er op dat het uitleveringsverzoek politiek gemotiveerd is. De meeste juristen denken dat het beroep weinig kans van slagen heeft.

Verklaring van een woordvoerder van het Ministerie van BiZa:

In this case, the UK courts have not found that it would be oppressive, unjust or an abuse of process to extradite Mr Assange. Nor have they found that extradition would be incompatible with his human rights, including his right to a fair trial and to freedom of expression, and that whilst in the US he will be treated appropriately, including in relation to his health.”