Twitter gaat de concurrentie aan met Youporn

En wéér een briljant idee van Elon Musk! De (op papier) rijkste man ter wereld overweegt gebruikers toe te staan video’s te posten en daar vervolgens geld voor te vragen. Twitter zou dan een bepaald percentage van de inkomsten op moeten strijken.

Volgens de Washington Post zou Musk van plan zijn ‘adult content’ (lees: porno) toe te staan op Twitter. Online porno is big business en Elon moet toch érgens geld vandaan halen, vandaar.

Het probleem is natuurlijk dat grote pornosites als Youporn en Pornhub (grotendeels) gratis zijn, dus waarom zou je gaan dokken voor je dagelijkse portie zelfbevrediging? Nog los van het feit dat grote adverteerders waarschijnlijk niet geassocieerd willen worden met porno.

Diezelfde adverteerders zijn tóch al ongelukkig met de richting die Musk in wil slaan. Maandag liet IPG, één van ’s werelds grootste advertentieplatforms, weten dat het bedrijf haar klanten adviseert voorlopig geen geld uit te geven aan advertenties op Twitter. Grote adverteerders willen niet geassocieerd worden met ranzige complotgekken, tierende nazi’s en pornovideo’s.

SCOOP: IPG is recommending client “temporary pause” all current media on Twitter, according to multiple sources.

— Ryan Barwick☕️ (@Ryanbarwick) November 1, 2022