Twee medewerkers Israëlische ambassade in Washington vermoord door pro-Palestijnse activist

Een pro-Palestijnse activist heeft vanochtend twee medewerkers van de Israëlische ambassade in de VS vermoord. De slachtoffers zijn geïdentificeerd als Yaron Lischinsky en Sarah Milgrim, een jong stel dat binnenkort zou trouwen.

De schutter, ene Elias Rodriguez, werd ter plekke gearresteerd en heeft inmiddels bekend. Na zijn arrestatie riep hij “free, free Palestine”. Over zijn motieven bestaat dus geen enkele onduidelijkheid.

GUNMAN KILLS TWO ISRAELI DIPLOMATS IN WASHINGTON DC: Two Israeli embassy workers were shot and killed while leaving a diplomatic reception at Washington DC’s Jewish Museum, with the gunman shouting “free Palestine” after the attack. The victims were identified as Yaron… pic.twitter.com/32ARm27RGh

— Crown Intelligence Group (@crownintelgroup) May 22, 2025