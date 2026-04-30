Twee kandidaten Britse Groenen gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot rassenhaat

Twee kandidaten van de Britse Groenen zijn gearresteerd op verdenking van het aanzetten tot rassenhaat, omdat ze antisemitische opmerkingen online hebben geplaatst. Een van hen, Saiqa Ali, plaatste een foto van een bord met de tekst: “Een synagoge rammen is geen antisemitisme, het is wraak”. De andere, Sabine Mairey, plaatste een afbeelding van een gewapende man met een Hamas-hoofdband onder de slogan “Verzet is vrijheid”.

Mevrouw Ali is ook een fan van antisemitische complottheorieëm. In een cartoon die ze plaatste vraagt een jong meisje aan haar moeder: “Waarom maken Amerikaanse politici geen einde aan de holocaust in Gaza?”, waarop zij antwoordt: “Omdat Israël hen chanteert met de Epstein-dossiers, schatje”.

Saiqa Ali veroorzaakte eerder al de nodige opschudding door te roepen dat Donald Trump “in handen is van de Joden”. Voor die opmerking heeft ze haar excuses aangeboden, maar dat was dus duidelijk voor de bühne.

De arrestaties vonden plaats kort na een antisemitische terreuraanslag in Golders Green, waarbij twee joodse mannen werden neergestoken. De 45-jarige werd ter plekke gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

Zack Polanski, de leider van de Groenen, sprak zijn afschuw uit over de aanslag, maar wist tot ieders verbazing daarbij de woorden “Joden” en “antisemitisme” te vermijden. Vermoedelijk wil Polanski – zelf nota bene Joods – het bondgenootschap van de Groenen met islamisten niet in gevaar brengen.

De dader is inmiddels geïdentificeerd als Essa Suleiman. Suleiman is een in Somalië geboren Britse staatsburger die volgens de politie een “verleden van ernstig geweld en psychische problemen“ heeft. Hij werd in 2020 doorverwezen naar het antiterrorismeprogramma van de regering. De politie vermoedt dat Suleiman eerder op de dag betrokken was bij een vechtpartij in Londen, waarbij een andere man licht gewond raakte. In 2008 werd hij al eens gearresteerd omdat hij twee agenten en een politiehond had aangevallen met een mes.

