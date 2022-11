Tussentijdse verkiezingen Verenigde Staten; stand van zaken en updates

Zoals inmiddels bekend hebben de Democraten het veel beter gedaan dan verwacht bij de tussentijdse verkiezingen van afgelopen dinsdag. Er was wel verwacht dat men de meerderheid in de Senaat nipt zou houden.

Dat is nog niet zeker, maar het gaat wel de goede kant op met de senaatszetel die in Arizona nu wederom veiliggesteld is voor de Democraten, de senaatszetel die men in Pennsylvania heeft weten af te nemen van de Republikeinen, en een nek-aan-nekrace in Nevada die nu ook naar de Democratische kant beweegt. De Democratische kandidate Catherine Cortez Masto staat weliswaar nog nipt achter, maar de verwachting is dat de nog te tellen stemmen aldaar voor een groter deel op Democraten dan op Republikeinen zullen vallen.

In Georgia had Raphael Warnock (D) de verkiezingen weliswaar met een kleine winst op Herschel Walker (R) afgesloten, maar omdat er daar ook een derde kandidaat was heeft geen van beiden de in Georgia benodigde 50% gehaald. In Georgia gebruikt men een getrapt systeem zoals bij de Franse presidentsverkiezingen. Als geen van de kandidaten een absolute meerderheid haalt komt er een tweede ronde tussen de twee hoogst scorende kandidaten.

Dat het zo nauw komt is trouwens behoorlijk om te gillen, want van Herschel Walker kunnen we rustig vast stellen dat de man niet goed bij zijn hoofd is. Beweerd wordt dat dit zou kunnen komen door hersenbeschadigingen, opgelopen in zijn vroegere American Footballcarrière. Hij doet voortdurend direct falsifieerbare, absurde beweringen over banen die hij gehad zou hebben (bij de politie, bij de FBI etc. etc.) of hoe hij de beste van zijn universiteit was en zijn CV het makkelijk op zou kunnen nemen tegen die van bijvoorbeeld Barack Obama. Het geeft aan hoe irrationeel de weerzin van Republikeinen in ieder geval in een staat als Georgia is, dat ze liever zo’n halve gare als senator hebben dan willekeurig welke Democraat. Senator Herschel Walker is een gruwel die vermeden moet worden. De tweede ronde vindt half december plaats.

Opvallend is dat de meeste expliciet door Trump gesteunde kandidaten verloren hebben, zoals onder andere Mehmet Oz in Pennsylvania en dus inderdaad Walker (althans, vooralsnog). Diverse rechtse media en ook sommige Republikeinen hebben nu expliciet geluiden laten horen dat deze slechte resultaten aan Trumps bemoeienis te wijten zijn. Het zou wel eens kunnen zijn dat de grote dagen van Trump voorbij zijn, alhoewel hij zich zeer waarschijnlijk weer kandidaat gaat stellen voor het presidentschap, al was het maar omdat hij op die manier aan juridische vervolging denkt te kunnen ontkomen.

Maar ook de verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden verliepen véél minder slecht dan verwacht. Het is namelijk niet ongewoon dat de regerende partij tientallen zetels verliest bij de tussentijdse verkiezingen. Er zijn er 435 te vergeven in totaal, Barack Obama verloor er meer dan zestig in 2010 en Donald Trump rond de veertig in 2018, maar bij de huidige stand van zaken liggen de Democraten slechts tien zetels achter. Dat is een spectaculair goed resultaat.

Evengoed zou het nog steeds heel vervelend zijn als de Republikeinen het Huis met slechts een nipte meerderheid zouden overnemen, want ze hebben al aangekondigd dat ze dan een onzinnig onderzoek naar –jawel – Hunter Bidens laptop gaan beginnen. Hunters laptop, waar ze nu al jaren over aan het jeremiëren zijn, om hun eigen corruptie maar naar de achtergrond te kunnen doen verdwijnen. Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, die volgens de Republikeinen ontzagwekkend corrupte dingen in Oekraïne uitgehaald zou hebben. Ook gaan Joe Biden, Merrick Garland en Nancy Pelosi onderzocht dan wel impeached worden. Dit laatste natuurlijk om de schande van Trump, met zijn historische twee impeachments, uit proberen te wissen. Biden zou bijna geen wetgeving meer kunnen initiëren, en de resterende twee jaar van zijn termijn zouden bijzonder ineffectief worden, wat precies de bedoeling is van de Republikeinen. Immers, die stemmen al jarenlang tegen ieder Democratisch voorstel, zelfs al zijn ze er zelf vóór, domweg om hen geen enkel succes te gunnen.

Het goede nieuws is dat de Democraten nog steeds wel een kans hebben ook het Huis te winnen.

Zo is er deze zwaar bevochten winst in Maryland:

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

