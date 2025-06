Tsjaad kan vluchtelingenstroom uit Soedan amper nog aan

Door het toenemende geweld in Soedan steken tienduizenden vluchtelingen de grens met Tsjaad over, op zoek naar veiligheid. De vluchtelingenkampen barsten er uit hun voegen en de hulpverlening raakt er volledig overbelast.

Sinds eind april zijn naar schatting 70.000 Soedanese vluchtelingen de grens met Tsjaad overgestoken. Velen zijn ondervoed, getraumatiseerd en hebben weinig meer dan de kleren die ze aan hebben.

Organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen (AZG) doen wat ze kunnen en breiden er de hulpverlening uit, onder meer in het transitkamp Tine waar meer dan 18.000 mensen verblijven. Ze slapen er op de kale grond en hebben amper toegang tot onderdak, schoon water of voedsel. Daarbovenop komt ook nog dat het in Tsjaad momenteel verzengend warm is, met temperaturen rond 40 graden Celsius.