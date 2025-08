Trumps ’talent’: het demonteren van de wereldeconomie

De zwenking van de Volkskrant naar extreemrechts is al jaren aan de gang en wordt als het ware bekroond met deze lofzang op Trump, de Geniale Leider die ook nog golfkampioen is. Kirsten Verdel´s antwoord hierop wordt veelzeggend niet geplaatst. Wij signaleren het hier alsnog.

Peter Giesen schreef 1 augustus in de Volkskrant over Trumps ‘politieke talent’ in de wereldhandel. Hij presenteerde Trump als een winnaar die andere landen succesvol intimideert met importheffingen. Maar wat verstaat Giesen eigenlijk onder ‘politiek talent’? Want de economische realiteit van 2025 vertelt een heel ander verhaal.

Het woord ’talent’ impliceert bekwaamheid en een positieve uitkomst. Wat Trump doet met de wereldeconomie lijkt eerder op het tegenovergestelde: hij creëert nieuwe problemen, verbrokkelt allianties en zorgt voor economische instabiliteit.

Een echte definitie van politiek talent zou moeten inhouden dat je complexe problemen oplost, verschillende belangen verenigt en duurzame vooruitgang boekt. Trump doet precies het omgekeerde. Hij vernietigt decennialang opgebouwde handelsverhoudingen en creëert onzekerheid waar stabiliteit nodig is. Dat is geen talent, maar economisch vandalisme.

– Uitgelichte afbeelding: By The White House – https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54325856729/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159707150