Trumpregime negeert rechterlijke macht

Terwijl rechters aan het overwegen zijn iemand mogelijk aan te klagen voor minachting van het hof, of mogelijkerwijze een bezwaar van advocaten toe te staan dan wel uitspreken dat de regering de terugkeer van gedeporteerden moet ‘faciliteren’ (in plaats van regelrecht te bevelen dat ze teruggehaald moeten worden en wel NU), of op eindeloze beroepsprocedures moeten wachten, gaat het Trumpregime gewoonweg door met illegale deportaties. En dan bij voorkeur naar de ergste klotelanden die je maar kunt vinden, ongeacht waar de gedeporteerden vandaan komen.

Nu is er weer een groep van mensen van diverse nationaliteiten naar Zuid-Soedan, of all places, gevlogen. Zo ongeveer het laatste land waar je momenteel wil zijn. De regering negeert domweg rechterlijke uitspraken.

En het kan gewoon, want die rechters hebben bijna geen machtsmiddelen. Ja, nu is een zekere rechter Murphy dus inderdaad aan het overwegen om iedereen die bij deze deportatie betrokken is aan te klagen voor minachting van het het hof. Nou en? Trump kan ze allemaal weer gratie verlenen, immers.

De enige oplossing hiervoor is om, àls er ooit nog een Democratische regering komt – en de onbezorgdheid waarmee het huidig regime de meest desastreuze maatregelen durft te nemen maakt me daar erg ongerust over, alsof ze geen rekening hóeven te houden met verkiezingen – een onderzoekscommissie in te stellen die àlle Trumpregeringsleden aan een onderzoek onderwerpt. En wel op dag 1 van het nieuwe presidentschap. Laten we hopen dat een volgende Democratische president een havik van een Attorney General aanstelt, en niet weer zo’n mummelende, uitgewrongen vaatdoek als Merrick Garland.

Republikeinen mogen blij zijn dat ik er geen president kan worden, want ik zou echt op dag één, zonder uitzondering, in de hele regering en het ambtenarenapparaat àlle door Trump aangestelde personen op staande voet ontslaan en aan een onderzoek onderwerpen of ze geen strafbare feiten hebben begaan gedurende hun ambtsperiode. Door Trump aangesteld worden betekent immers dat je een fascist bent.

Ook zou ik ervoor zorgen dat iedere Democraat die het woord ‘bipartisan’ nog durfde te gebruiken uit de partij getrapt werd. Sowieso, ieder Democratisch congreslid dat gedurende het Trumpregime ook maar één keer voor een Republikeins voorstel gestemd heeft moet de partij uit, te beginnen met Cory Booker. Die bestond het om vóór de benoeming van Charles Kushner als ambassadeur voor Frankrijk te stemmen. Charles Kushner is Jared Kushners criminele vader, die gratie verleend werd door Trump.

Maar dit soort dingen gebeuren nooit, dus zullen we de Verenigde Staten verder zien afglijden naar het soort autocratische nep-democratie als bijvoorbeeld Hongarije dat is.

